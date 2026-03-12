Venezuela.- La Fiscalía del TPI desestima que las sanciones de EEUU sobre Venezuela supongan crímenes de lesa humanidad

Un mural del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia flores, en Puerto Cabello, Venezuela. - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha desestimado que las sanciones económicas que Estados Unidos ha estado imponiendo desde 2014 sobre Venezuela hayan supuestos crímenes de lesa humanidad, en el marco del caso conocido como 'Venezuela II', por lo que ha descartado iniciar una investigación al respecto, tal y como solicitó Caracas en febrero de 2020.

El Gobierno de Venezuela denunció entonces que las "medidas coercitivas ilegales adoptadas de manera unilateral" por parte de Estados Unidos propiciaron delitos como asesinatos, exterminio, deportación, persecución y otros actos inhumanos.

Sin embargo, el TPI no ha hallado causalidad e intencionalidad y ha descartado siquiera que las autoridades venezolanas pudieran proporcionar una base razonable para creer que estas sanciones condujeron a la comisión de estos delitos.

La decisión ha sido enviada ya a las autoridades de Venezuela, que dispondrán de un plazo de 90 días para presentar alegaciones.

La Fiscalía ha aclarado que estas conclusiones afectan únicamente al caso 'Venezuela II', sin relación con la investigación de la causa 'Venezuela I', relacionada con los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014 y la cual "avanza a buen ritmo".