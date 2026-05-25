Venezuela.-La Fiscalía de Venezuela investiga el motín en la cárcel de Barinas tras las denuncias de malos tratos a reos

El fiscal general de Venezuela, Larry Devoe - MINISTERIO PÚBLICO DE VENEZUELA

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Venezuela ha abierto una investigación sobre el motín protagonizado por reclusos el domingo en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en el oeste del país, tras denuncias de malos tratos contra los reos y supuestos delitos de corrupción.

"Desde el momento en que se tuvo conocimiento de los acontecimientos, la fiscal superior del estado Barinas, junto a dos fiscales adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se presentaron en el mencionado recinto con el fin de contribuir a la resolución pacífica del conflicto", ha señalado el Ministerio Público en un comunicado.

La Fiscalía ha encargado así "las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer lo sucedido y determinar sus causas". "El Ministerio Público ratifica que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, continuará velando por el respeto y la garantía de los Derechos Humanos en los centros penitenciarios y demás establecimientos de reclusión del país", ha zanjado.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó de que el motín --en el que participaron alrededor de 1.300 reclusos-- se produjo en medio de las demandas de destitución del ministro de Servicios Penitenciarios del país, Julio García Zerpa, y del director de esa misma prisión, Elvis Macuare Guerrero.

"Los reclusos denunciaron (...) que hace una semana fue designado Macuare Guerrero como director de INJUBA y que, desde entonces, presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas", indicó la ONG en redes sociales, donde precisó que los presos habían denunciado haber sido víctimas de "golpizas y torturas".