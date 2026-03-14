Foro Penal confirma la liberación de 690 presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero

Archivo - Acción para pedir la liberación de presos políticos en Venezuela (archivo) - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONG Foro Penal ha informado en las últimas horas de que se han contabilizado un total de 690 liberaciones de presos políticos en Venezuela desde el anuncio de las autoridades de excarcelaciones en este sentido, el 8 de enero de 2026.

"Hemos verificado 690 presos políticos excarcelados en Venezuela desde el 8 enero 2026", ha publicado el directo presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en redes sociales.

Por su parte, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha denunciado que en la última semana se han producido varias decisiones judiciales negando la amnistía a personas que, "indiscutiblemente" deberían beneficiarse de la misma.

"Esos jueces están desconociendo la ley, y además la orden (que es una orden, no una 'sugerencia') que les dio la AN el 19/2/2026", ha resaltado.

Las autoridades venezolanas estiman en más de 7.365 las personas que han obtenido la "libertad plena" gracias a la ley de amnistía, aprobada el pasado 20 de febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.

La ley abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999 y por la que ya se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, según el Gobierno de Venezuela, si bien se aplica en base a trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.