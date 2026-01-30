Foro Penal confirma más 700 excarcelados desde la caída de Maduro

Archivo - Familiares de presos políticos en Venezuela piden su liberación en Caracas - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG venezolana Foro Penal ha elevado este jueves a más de 700 el número de "presos políticos" excarcelados desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, si bien ha denunciado que aún hay más de 11.000 personas con restricciones "arbitrarias" de su libertad.

La organización ha confirmado que 711 personas han sido excarceladas desde la citada fecha y hasta este miércoles, 28 de enero, "incluido un grupo de nuevos registros verificados por Foro Penal que no habían sido reportados por sus familiares por distintos motivos como el temor a represalias".

El grupo incluye 617 hombres y 94 mujeres, todos adultos a excepción de un "adolescente", ha indicado la ONG, que también ha registrado 65 extranjeros entre los más de 700 presos liberados.

Además, un total de 530 de los excarcelados eran civiles, mientras que los 181 restantes eran civiles. Solo 183 de los presos tenían una condena en su contra, ha agregado Foro Penal.

La ONG, que ha asegurado haber prestado servicios a más de 14.000 detenidos posteriormente excarcelados, ha estimado 18.824 las "detenciones políticas" en Venezuela desde el año 2014 y ha denunciado que aún hay más de 11.000 personas que se encuentran "sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad".

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, detalló a principios de esta semana que la organización "solo verifica casos de presos políticos", por lo que el balance con respecto al de las autoridades venezolanas pueden variar.

"No todo excarcelado ni todo detenido es un 'preso político'. Aunque la privación arbitraria de libertad por parte del poder es una violación de Derechos Humanos, no toda detención tiene un fin político", ha explicado.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, que asumió el poder días después de la caída de su predecesor, Nicolás Maduro, en una intervención militar estadounidense el pasado 3 de enero ha prometido un "número importante" de liberaciones de estos presos.