Foro Penal informa de más de un centenar de presos liberados en Venezuela

Archivo - Familiares de presos políticos en Venezuela pide su liberación en Caracas - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG venezolana Foro Penal ha elevado a más de 100 el número de personas liberadas este domingo por motivos políticos en el marco del proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades del país latinoamericano.

"Hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy (este domingo)", ha afirmado el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en redes sociales sobre una cifra que no es definitiva, dado que la ONG sigue verificando más casos.

"Sería ideal que el Gobierno publique listas de excarcelaciones", ha añadido, horas después de confirmar la liberación de 80 personas, entre ellas el abogado y defensor de Derechos Humanos Kennedy Tejeda, quien llevaba encarcelado desde principios de agosto de 2024.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el 3 de enero, ha prometido un "número importante" de liberaciones de estos presos.