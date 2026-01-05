Foro Penal pide una amnistía general para los 863 presos políticos en Venezuela

Archivo - El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director presidente de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal, Alfredo Romero, ha defendido la necesidad de una amnistía general como gesto después de que Estados Unidos haya capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro. El grupo estima en 863 los presos por motivos políticos en Venezuela.

"Una amnistía general para libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad", ha apuntado Romero en un mensaje publicado en su cuenta en X. Romero destaca que el Foro Penal "está dispuesto a aportar lo necesario al respecto".

En el mismo sentido se ha pronunciado el director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob. "Si se quiere hablar de gestos de cambio contundentes y serios, la amnistía general y plena para todos los presos y perseguidos políticos de Venezuela debe ser el primer paso. Libertad inmediata, sin condiciones ni trucos", ha apuntado.

Himiob ha publicado el último balance de presos por motivos políticos en Venezuela, que incluye a un total de 863 personas. Himiob destaca que entre los detenidos hay 106 mujeres, como Sofía Sahagún y Emirlendris Benítez.

También hay nueve defensores de Derechos Humanos, como Javier Tarazona y Kennedy Tejeda; 86 extranjeros, como Yevhenii Trush y Angelique Corneille; 176 militares, como Igbert Marín, o el adolescente G.R., que "siguen arbitrariamente detenidos".

El pasado viernes Foro Penal informaba de "44 excarcelaciones de presos políticos", incluidos 42 hombres y 2 mujeres, que se sumarían a otras 61 excarcelaciones de las que dio cuenta el grupo el pasado 29 de diciembre.