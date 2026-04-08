Venezuela/Francia.- Francia confirma la liberación del último ciudadano francés detenido en Venezuela

Archivo - El ministro de Exteriores francés, Jean Noel Barrot - Europa Press/Contacto/Julien Mattia - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Francia ha confirmado este miércoles la liberación de Julien Février, considerado el último nacional francés y quien fue arrestado en territorio venezolano en el marco de la oleada de detenciones contra presos políticos por parte del Gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.

"Julien Février, ciudadano francés detenido en Venezuela durante 15 meses, ha sido liberado. Ya se encuentra de regreso en Francia. Francia celebra esta medida de las autoridades venezolana", ha señalado un portavoz de la cartera en declaraciones a la prensa.

Février, de 35 años y originario de la ciudad de Toulouse, fue detenido en enero de 2025 bajo circunstancias no esclarecidas y encarcelado en la prisión de Rodeo I, a unos 40 kilómetros de la capital venezolana, Caracas.

Otro francés, Camilo Castro, también fue detenido y encarcelado en Rodeo I después de que fuera dado por desaparecido el 26 de junio de 2025 en un puesto fronterizo entre Venezuela y Colombia al que había acudido para renovar su visado de residencia colombiano. Fue liberado el pasado mes de noviembre.