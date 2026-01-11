La Fundación Nobel recuerda que Machado no puede transferir su Nobel de la Paz a Donald Trump

Maria Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo (Noruega) - Stian Lysberg Solum/NTB/dpa

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Nobel ha recordado que sus galardones son intransferibles e irrevocables en un comunicado aclaratorio publicado después de que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, sugiriera la posiblidad de ceder su Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su encuentro de la semana que viene.

"Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre", ha hecho saber la Fundación. Si bien no menciona nunca por nombre a Machado, sí que explica que su comunicado es una nota de respuesta a las "solicitudes de comentarios sobre la permanencia del estatus de un Premio Nobel de la Paz".

En una entrevista con Fox News el pasado 6 de enero, Machado expresó su interés en decir "en persona" a Trump que "el pueblo venezolano, ya que este premio (el Nobel de la Paz) es del pueblo venezolano, quiere dárselo y compartirlo con él".

Tras anunciar la reunión con Machado, el presidente estadounidense indicó que "sería un gran honor" recibir el Premio Nobel de manos de Machado, de la que ha dicho que "es una persona muy agradable".

La Fundación Nobel ha querido incidir en que su comunicado será el único comentario que hará al respecto de esta situación y el Comité Noruego del Nobel "no hará declaraciones sobre lo que digan o hagan los galardonados con el Premio Nobel de la Paz tras recibirlo".