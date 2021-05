Garicano (Cs) no se cree que Ábalos no conociera los informes sobre Plus Ultra y le pide explicar el "amiguismo"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, ha rechazado las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre Plus Ultra en las que niega que los dos informes expedidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil solicitados por el Gobierno para avalar la ayuda de 53 millones de euros a esta aerolínea pasaran por la aprobación del Ministerio.

"Lo que ha contado el ministro Ábalos es una cosa de no creerse, dos departamentos distintos de un Ministerio hacen un informe ayudando a una empresa que no tiene más razón de estar ahí que su enchufe y su amiguismo y resulta que el ministro no lo sabe. Esas explicaciones no valen", ha dicho Garicano en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press.

En el Pleno del Senado de este martes, Ábalos indicó que esos informes los pidió de manera directa, "sin pasar" por el Ministerio de Transportes, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de la gestión de las ayudas a empresas estratégicas afectadas por la pandemia del coronavirus. Además, precisó que esos documentos solo constataban que sin financiación no se puede garantizar la seguridad aérea y que el sector de la aviación es estratégico para la economía.

Garicano espera que el asunto del rescate a Plus Ultra se aclare tanto en la Comisión Europea --ante la cual presentó una denuncia, por considerar que hay "irregularidades claras" en la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez-- como en España.

"TRAMA DE PERSONAS VINCULADAS AL RÉGIMEN DE MADURO"

El eurodiputado reclama conocer por qué los responsables de Plus Ultra, "una trama de personas muy vinculadas al régimen de Nicolás Maduro", venezolanos "investigados por distintos escándalos de corrupción", han conseguido acceder a 53 millones de euros de dinero público mientras empresas y autónomos están "desesperados" por no haber recibido aún ayudas directas del Gobierno de España.

En este contexto, ha lamentado la actual parálisis en la aprobación de ayudas directas a empresas a través del fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI, una situación que varios medios de comunicación vinculan con el escándalo que supuso el rescate de Plus Ultra.

"Es tremendo, se destruye la credibilidad de un país y de las instituciones y no se puede hacer lo que realmente sí hay que hacer", conceder ayudas a empresas "estratégicas" que "son las que tienen que recibir el dinero", ha señalado.

NO ES UNA EMPRESA ESTRATÉGICA Y ESTABA EN CRISIS

Garicano ha recordado que, entre los requisitos que debe cumplir una compañía para poder recibir una ayuda como la concedida a Plus Ultra, están que sea de carácter estratégico y que no esté en crisis. Sobre este último, ha apuntado que la empresa sí estaba en crisis porque "llevaba cinco años seguidos con pérdidas" y porque de los 19 millones de euros que pusieron los accionistas, "ya se han perdido 13".

Según el eurodiputado de Cs, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "aceptó un truco contable" de Plus Ultra, un préstamo participativo "simulado" de la sociedad panameña Panacorp por valor de 6,3 millones de euros que la aerolínea presenta como parte de su capital "para evitar figurar como empresa en crisis", que, según la normativa europea, son aquellas en las que "haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas".

Asimismo, sostiene que no se puede calificar de estratégica una aerolínea que "la mayoría de los españoles no sabían ni que existía" y que solo tiene cuatro aviones que realizan tres rutas --a Perú, Ecuador y Venezuela-- que el propio Gobierno reconoce que podrían ser asumidas por otra empresa.

Tampoco cree que Plus Ultra tenga una "conexión real con España", otra de las condiciones para poder recibir la ayuda. "Tiene una conexión muy permanente y fija con el Gobierno de Maduro", ha asegurado.