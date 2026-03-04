El gendarme argentino Nahuel Gallo asegura que en la cárcel venezolana de El Rodeo I se comete "tortura"

Archivo - Bandera de Argentina (Archivo) - Julien Delfosse / Dppi Media / Afp7 / Europa Press

El cabo primero argentino Nahuel Gallo, recientemente liberado de Venezuela tras permanecer encarcelado desde diciembre de 2024 por "vínculos con el terrorismo", ha afirmado este miércoles que en la cárcel venezolana de El Rodeo I se comete "tortura psicológica".

"El Rodeo I no es un lugar muy bueno. Es un lugar de bastante tortura psicológica y no muy grato para contarlo en estos momentos", ha indicado durante una rueda de prensa acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el titular de Exteriores, Pablo Quirno, y el director nacional de la Gendarmería, Claudio Brilloni.

Gallo ha asegurado que "hasta el último día" se sintió como una "ficha de cambio". "No quiero contar las cosas y las atrocidades que hicieron. No puedo todavía, no me siento preparado", ha aseverado, agregando que, pese a todo, se encuentra "bien de salud".

"Ahí estamos en un conflicto bélico con otros países (en alusión a Irán). No nos olvidemos: Venezuela está en una supuesta transición, pero esos presos políticos que están ahí, están esperando ser liberados", ha apuntado, recordando que "hay 24 extranjeros" encerrados en esa cárcel que esperan ser liberados.

"Quiero pedirle, solicitarle a los medios internacionales, a las ONG, a todas las organizaciones internacionales que no se olviden del Rodeo I y todos los centros penales que hay en Venezuela porque no solamente el Rodeo I tiene presos políticos. No podemos mirar para otro lado", ha aseverado.

El gendarme ha denunciado además que los extranjeros no tenían visitas ni llamadas. "No es fácil estar incomunicado, no es fácil haber perdido la libertad injustamente, no es fácil que te acusen de delitos", ha indicado, agregando que conoció a muchos venezolanos que le ayudaron mientras se encontraba entre rejas y que hasta que no liberen a todos no se sentirá libre.

Por su parte, Brilloni ha confirmado que "su condición de personal en actividad sigue intacta" y que se encuentra bajo "acompañamiento y asistencia". "Acompañamos también a la familia desde el primer minuto, asistiéndola, conteniéndola y brindándole todo el apoyo necesario para sobrellevar ese mal momento", ha señalado.

Gallo fue detenido cuando intentaba entrar en Venezuela por vía terrestre desde Colombia para, supuestamente, reunirse con su esposa de nacionalidad venezolana y la hija de ambos. Caracas negó su versión y le acusó de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro, que permanece entre rejas en Nueva York desde que el pasado enero fuese capturado en un ataque de Estados Unidos contra la capital venezolana que se saldó con un centenar de muertos.