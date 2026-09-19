Gobierno y oposición en Venezuela extienden la mesa de diálogo para abordar la libertad de expresión

Archivo - El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez - Ding Hongfa / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela y miembros de la oposición han acordado este viernes extender una semana más la mesa de diálogo para revisar asuntos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información durante el segundo ciclo de conversaciones que ambas delegaciones mantienen en Caracas.

En un comunicado conjunto, ambas partes han celebrado la eliminación de las restricciones sobre el acceso a portales digitales en lo que consideran que "fortalece el acceso a la información".

"En el marco del segundo ciclo de conversaciones, las delegaciones del Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015, saludan con satisfacción la decisión reciente del Ejecutivo de levantar las restricciones de ingreso a los portales digitales, medida que fortalece el acceso a la información", reza el comunicado.

Asimismo, los miembros de la mesa de diálogo "iniciarán un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esta materia con los actores involucrados y la comunidad en general para este segundo ciclo de trabajo".

Los representantes del Gobierno encargado, liderado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y de un sector de la oposición encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, iniciaron el pasado jueves el segundo ciclo de diálogo, un proceso impulsado por Estados Unidos que comenzó el pasado mes de agosto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes en Nueva York con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la Asamblea General de la ONU, lo que supondrá el primer cara a cara entre ambos mandatarios y la reunión de mayor nivel entre Washington y Caracas en más de una década.

El encuentro entre Trump y Rodríguez supondrá el primer cara a cara entre los líderes de Estados Unidos y Venezuela desde hace más de una década, cuando Barack Obama y Nicolás Maduro mantuvieron una breve conversación en una cumbre en Panamá en abril de 2015.