El Gobierno reconoce que no está "de acuerdo con lo que vive Venezuela"

Archivo - El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, en una Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, a 28 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La comparecencia tiene com

Archivo - El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, en una Comisión de Asuntos Exteriores en el Congreso de los Diputados, a 28 de octubre de 2021, en Madrid, (España). La comparecencia tiene com - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El secretario de Estado para Iberoamérica anuncia que Iberia y Air Europa podrán efectuar vuelos entre noviembre y enero

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, ha reconocido este lunes que el Gobierno no está de acuerdo "con lo que vive Venezuela" como lo demuestra el hecho de que no reconoce las elecciones en que fue reelegido Nicolás Maduro en 2018 ni las últimas legislativas de 2020.

Fernández Trigo ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos para responder a preguntas formuladas al Gobierno por el PP en relación con Iberoamérica, incluido el estatus que se le confiere al líder opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de Venezuela en enero de 2019 y reivindica ser el presidente legítimo del país.

En este sentido, el secretario de Estado se ha remitido a las declaraciones sobre estas cuestiones aprobadas a nivel europeo que consideraron que las elecciones de 2018 y 2020 "no cumplieron los estándares internacionales" y por tanto no reconoció sus resultados.

Por lo que se refiere a Guaidó, las declaraciones de la UE le reconocen a él y al resto de parlamentarios surgidos de las elecciones de 2015 "una legitimidad política particular, una especial relevancia como interlocutores políticos" puesto que se considera que esas fue la última vez que los venezolanos "se expresaron libremente en las urnas".

"Nosotros no estamos de acuerdo con lo que vive Venezuela", ha respondido en el turno de dúplica al senador del PP Antonio Alarcó, recordando que "no hemos reconocido a ese presidente" ni a su Parlamento pero sin responderle ante las críticas de este a la presencia frecuente del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

En cuanto a las elecciones regionales y municipales del domingo, ha remitido a las declaraciones que hijo el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en las que señaló que no se habían dado las condiciones y respaldando el informe preliminar de la misión de observación de la UE.

Asimismo, Fernández Trigo, que fue encargado de negocios en Venezuela hasta su nombramiento el pasado mes de julio, ha reconocido lo difícil que fue para él "vivir y ejercer la función de jefe de misión" en esas circunstancias, asegurando que tenía que hacer "encaje de bolillos" para poder resolver los problemas de los españoles y defender los intereses de España.

NIEGA TRATO DE FAVOR A PLUS ULTRA

En este sentido, el secretario de Estado se ha defendido de las críticas de supuesto trato de favor por parte del Gobierno hacia la aerolínea Plus Ultra al haber solicitado retirar una nota verbal en la que se pedía a las autoridades venezolanas que autorizaran vuelos humanitarios de Iberia y Air Europa.

Así, ha detallado pormenorizadamente todas las gestiones realizadas, empezando por la petición el 23 de febrero de que se permitieran normalizar las conexiones aéreas con España tras hacer lo propio con otros países. A falta de respuesta, la Embajada cursó una nota verbal el 3 de marzo pidiendo autorización para dos vuelos humanitarios de Iberia (25 y 26 de marzo) y otros dos de Air Europa (15 y 16 de abril).

Dichos vuelos, ha explicado, iban a ser los últimos de los hasta 40 vuelos especiales organizados desde la Embajada a partir de marzo de 2020 con el inicio de la pandemia para ayudar a salir a españoles que habían quedado varados.

Sin embargo, y por sorpresa, a mediados de marzo las autoridades venezolanas "autorizaron unilateralmente seis vuelos a Plus Ultra", el primero de los cuales se produciría el 24 de mayo.

Ante esta decisión, la Embajada solicitó el 19 de marzo que se anulase la nota verbal del 3 de marzo pidiendo autorización para vuelos humanitarios porque Iberia renunciaba a ello ya que consideraba que "no tenía sentido" si Plus Ultra iba a volar un día antes.

Además, ese mismo día, ha proseguido en su relato, se solicitó igualmente mediante nota verbal "igualdad de trato para todas las compañías españolas interesadas en la ruta Madrid-Caracas", una petición que reiteró la entonces secretaria de Estado para Iberoamérica, Cristina Gallach, a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, durante su visita a Venezulea del 28 al 30 de marzo.

Desde entonces, ha defendido Fernández Trigo, se han cursado hasta finales de agosto otras nueve notas verbales pidiendo "trato de igualdad a Iberia y Air Europa", negando así inacción por parte del Gobierno en este asunto o trato de favor hacia Plus Ultra.

CARACAS AUTORIZA A VOLAR A IBERIA Y AIR EUROPA

Finalmente, ha anunciado, el Gobierno venezolano acaba de autorizar cuatro vuelos a las tres aerolíneas --cuatro de ida y otros tantos de vuelta-- entre el 12 de noviembre y el 12 de enero.

El secretario de Estado ha lamentado que se haya producido la prolongada interrupción en los vuelos directos y ha celebrado que se haya conseguido, "después de toda la insistencia, que Plus Ultra ya no tenga esa situación de privilegio sino que todos, en régimen de igualdad, tienen derecho a cuatro vuelos". "Lamento que no lo hayamos podido conseguir antes", ha asegurado.