El Gobierno venezolano asegura que el exgobernador Alfredo Díaz ha fallecido de un infarto

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno venezolano ha asegurado este sábado que la causa del fallecimiento del exgobernador del estado de Nueva Esparta Alfredo Díaz, de 55 años, ha sido un infarto y ha defendido que su proceso penal se estaba llevando a cabo "con plena garantía de sus derechos, de acuerdo al ordenamiento jurídico y al respeto de los Derechos Humanos y su defensa jurídica".

Así lo ha notificado el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP), "en cumplimiento con el principio de transparencia y con el deber de informar a la ciudadanía", horas después de que la oposición venezolana denunciase su muerte durante una "injusta condena" en la cárcel de El Helicoide de Caracas.

"El día sábado 6 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 06.33 horas (hora local), el ciudadano Alfredo Javier Díaz manifestó síntomas compatibles con un infarto del miocardio; siendo auxiliado por sus compañeros de recinto, e inmediatamente fue atendida la emergencia por el emergenciólogo y el paramédico de guardia de dicha unidad, quienes le prestaron la atención médica primaria y en virtud de su condición de salud, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario; donde ingresó y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después", reza un comunicado compartido por el MPPSP en redes sociales.

El Ejecutivo de Caracas concluye su breve nota transmitiendo sus condolencias por este "lamentable hecho" a los familiares y allegados de Díaz, que exigieron al Gobierno explicaciones inmediatas sobre las circunstancias de su fallecimiento tras conocer la noticia.

Díaz fue arrestado por las fuerzas de seguridad en noviembre de 2024 mientras viajaba en autobús hacia la frontera con Colombia tras las controvertidas elecciones presidenciales. Tras permanecer incomunicado durante varios días, fue trasladado a la cárcel del Helicoide, denunciada por la oposición como un centro de tortura para disidentes políticos.

En noviembre, Amnistía Internacional Américas describió el encarcelamiento de Díaz como una "detención arbitraria por su perfil político" y denunció que fue sometido "a desaparición forzada durante los primeros cuatro días de su detención".