El Gobierno venezolano busca a los autores de planear un atentado en la Embajada de EEUU en Caracas

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes la búsqueda de los responsables que idearon un "ataque terrorista" en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que las autoridades del país latinoamericano han atribuido a la "extremistas de la derecha local", y ha asegurado que el Gobierno de Estados Unidos ya está "informado" al respecto.

"Estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Hasta ahí puedo informar", ha señalado en la cadena de televisión estatal VTV sobre un evento del que ha dicho "fue confirmado por al menos dos fuentes de mucha credibilidad, una de carácter nacional y otra internacional".

En esta línea, el mandatario ha apuntado a que "un grupo terrorista, extremista, local colocara una carga explosiva contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas", si bien ha asegurado que la legación diplomática estadounidense "está protegida a pesar de todas las diferencias" mantenidas con Washington.

Con todo, Maduro ha asegurado que "ya el gobierno de Estados Unidos, a través de los mecanismos que tenemos, tiene la información, nombre, apellido, hora de reunión, y qué conversaron y dónde conversaron sobre este atentado" los responsables de la operación de "falsa bandera" denunciada horas antes por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

El también principal mediador de Caracas en iniciativas de diálogo ha atribuido el complot a "sectores extremistas de la derecha local", término con el que el chavismo suele referirse a la oposición política interna, y ha asegurado en redes sociales que ya habría advertido a la Administración de Donald Trump "por tres vías distintas" de lo que ha calificado como "grave amenaza".

Las autoridades venezolanas se han puesto en contacto con "una Embajada europea para que trasladen la información al personal diplomático de Estados Unidos, si bien Washington no mantiene relaciones actualmente con Caracas y, por tanto, su legación no opera con normalidad.

"Hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática, que nuestro Gobierno respeta y protege", ha asegurado Rodríguez en su nota, sobre la que no se han pronunciado ni autoridades estadounidenses ni miembros destacados de la oposición venezolana.