El Gobierno venezolano excarcela al opositor Juan Pablo Guanipa

Archivo - María Corina Machado en una imagen de archivo junto a Juan Pablo Guanipa - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa ha sido excarcelado este domingo, según ha confiramdo su hijo, Ramón Guanipa, en un mensaje publicado en redes sociales.

"Aquí estamos, saliendo en libertad, después de año y medio, diez meses escondido, casi nueves meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad, mucho que hablar, acerca del presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante", ha afirmado el propio Guanipa en un vídeo publicado poco después de la difusión de la información sobre su la liberación.

En el primer mensaje, Ramón Guanipa informaba de la excarcelación. "Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", ha publicado.

El hijo de Guanipa recuerda que "todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados". "Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos", ha concluido.

El exgobernador de Zulia Juan Pablo Guanipa es dirigente del partido Primero Justicia y aliado cercano de la líder opositora María Corina Machado. Fue detenido el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y parlamentarias, y fue acusado de terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir.

Guanipa pasó diez meses en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 y hasta que fue detenido, hecho que su familia ha calificado de "secuestro político".

Fue candidato de Primero Justicia para las primarias de la oposición venezolana en 2023, si bien finalmente su candidatura no prosperó. Su hermano, Pedro Guanipa --quien era director de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo-- fue arrestado en septiembre de 2024.