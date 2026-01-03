Venezuela.- El Gobierno venezolano llama a la calma mientras denuncia una "masacre" por los ataques de EEUU

Archivo - Diosdado Cabello en un mitin (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha comparecido esta madrugada ante la población del país para llamar a la calma a los ciudadanos y denunciar una "masacre" provocada por los ataques de EEUU que sirvieron de cobertura a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores.

"Aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer", ha declarado Cabello en su comparecencia en la calle, rodeado de fuerzas de seguridad, y ataviado con casco y chaleco antibalas.

"Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente", ha aseverado Cabello.

El dirigente chavista instó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar provocaciones y no caer en la desesperanza, antes de pedir la intervención internacional ante lo que ha descrito como un "ataque cobarde" y una "masacre".

"Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque contra civiles", ha añadido. "Un ataque cobarde mientras la gente dormía, un ataque a civiles, una masacre. ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices?", ha manifestado Cabello, si bien todavía no hay cifras oficiales sobre las bajas causadas por los ataques norteamericanos.

También el fiscal general del país, Tarek William Saab, se ha pronunciado en los mismos términos: confirma heridos graves y víctimas mortales pero no ha acabado de precisar una cifra exacta.

"Hay víctimas inocentes han resultado mortalmente heridas y otras han muerto a causa de este criminal ataque terrorista", ha declarado. Saab también ha reiterado la exigencia inicial de la vicepresidentta, Delcy Rodríguez, de que EEUU presente una prueba de vida que demuestre que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, estaban vivos.