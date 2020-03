Venezuela.- El Gobierno de Venezuela acusa a Guaidó de "crear falsas informaciones" en relación a su supuesto atentado

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha puesto en duda este lunes los ataques que habría sufrido el sábado el autoproclamado "presidente encargado" venezolano, Juan Guaidó, al asegurar que "la derecha" es "experta" en "crear falsas informaciones para el mundo".

"Es importante que el país sepa en qué anda la derecha. Ellos son expertos, no es nuevo, en montar sus falsos positivos y hacerle creer al mundo que una cosa está pasando. El objetivo de ellos es crear falsas informaciones para el mundo", ha defendido.

De acuerdo con Cabello el objetivo es mantener en la agenda mediática internacional a Guaidó, puesto que dentro de Venezuela, ha dicho, el líder de la oposición "es la nada".

"Aquí en Venezuela no engaña a nadie, todo esto es para el mundo", ha asegurado el presidente de la ANC durante una rueda de prensa recogida por Venezolana de Televisión.

"LA DROGA ES LA PRINCIPAL INDUSTRIA DEL GOBIERNO COLOMBIANO"

Cabello ha matizado que "la ONU no ha certificado, para nada, que la Fuerza Armada venezolana tiene un cártel droga", después de un órgano integrado de Naciones Unidas asegurara que el narcotráfico se había infiltrado en el seno del Ejército a través de una red conocida como el Cártel de los Soles.

"Trabajan con ellos, les dan asesoría, pero esto no es ningún informe de la ONU, es alguien que escribe ocasionalmente para ellos, que lo sacó en medio de los ataques contra Venezuela", ha precisado Cabello.

"La ONU sí certificó que Colombia tiene más de 200.000 hectáreas. El mundo no puede quedarse indiferente ante un país que lo único que hace en su economía es vender droga. La venden en Estados Unidos, lavan el dinero legalmente y lo traen de vuelta para Colombia con el que hacen industria, obras, y cobran impuestos. La droga es la principal industria del Gobierno colombiano", ha acusado.

El vicepresidente del PSUV también ha comentado la reciente reunión que han mantenido en la Casa Blanca su inquilino, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Iván Duque, el cual, ha dicho Cabello, fue a "tomar notas de las órdenes que le dan".

En otro orden de cosas, Cabello también ha mostrado su confianza de cara a las próximas elecciones parlamentarias, en las cuales esperan "una gran victoria", y ha insistido en que serán las únicas en celebrarse de momento, tal y como está establecido en la Constitución de Venezuela.

"LA COBARDE DICTADURA INTENTÓ ASESINARME"

Según la oficina de Guaidó, "colectivos armados dispararon armas de fuego, robaron vehículos y secuestraron personas" en un momento de su recorrido por el sector La Paz, en lo que el líder de la oposición describió como "un atentado directo a la vida del presidente en una nueva muestra de desesperación del régimen", en referencia al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, que "intentaron un magnicidio".

En un vídeo difundido por el medio digital 'Tiempo de Noticias', se pueden observar impactos de bala contra un vehículo blindado de color blanco en el que se desplazaba Guaidó mientras realizaba su recorrido, en el marco de la convocatoria 'Todos a la calle', con la que espera dirigirse el 10 de marzo al Palacio Federal Legislativo.

"La cobarde dictadura intentó asesinarme. Nueve impactos de bala recibió mi vehículo", denunció Guaidó, durante un vídeo en vivo en su cuenta de Twitter. "Dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder. Nicolás Maduro es un cobarde que no puede salir a las calles y por eso envía a grupos armados", agregó.