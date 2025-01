El Gobierno de Venezuela confirma la detención del excandidato presidencial Márquez y del yerno de González

Cabello acusa a Márquez de formar "parte del golpe de Estado que quieren dar" contra Maduro: "Es un delincuente"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha confirmado este miércoles la detención del excandidato presidencial Enrique Márquez, y de Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González, a los que ha acusado de haber organizado una supuesta ceremonia de investidura de este último como presidente del país, en un evento paralelo a la toma de posesión en Caracas de Nicolás Maduro.

Cabello ha explicado que Márquez "está vinculado" con un estadounidense del FBI que ha sido detenido estos días, así como con "el yerno del inmundo". Así, ha sostenido que el que fuera también vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía en su ordenador una "propuesta urgente sobre la juramentación, toma de posesión y poder dictar actos de gobierno provisionales del presidente electo Edmundo González Urrutia en un lugar distinto a la ciudad de Caracas, pero siempre dentro del territorio soberano de Venezuela".

La supuesta idea de Márquez apunta a una toma de posesión "ante una asamblea de ciudadanos venezolanos en una sede diplomática" de Venezuela, como "extensión irrenunciable de la soberanía" y "estando siempre dentro de la jurisdicción del territorio soberano" venezolano. En este sentido, ha denunciado que "como el caballero no puede o no quiere" ir al país --si bien está siendo buscado por la Justicia venezolana-- "se van a reunir cinco delincuentes" en una legación diplomática.

"El que estaba al frente de eso se llama Enrique Márquez, parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela. Aquí no hay ángeles, y menos en los opositores. Para los que andan defendiéndolo, oíste, Petro, defiéndelo, que estás defendiendo a un niño de pecho, puede ser tu amigo, pero es un delincuente", ha aseverado, en referencia a las declaraciones realizadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre su ausencia en la toma de posesión de Maduro.

"Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres (...) No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas", declaró Petro, antes de explicar que la detención estos últimos días de todo un "destacado defensor de los Derechos Humanos" como el activista Carlos Correa, o la del "destacado progresista" Enrique Márquez, le impiden acudir a la ceremonia.

Márquez se presentó a las elecciones de 2024 junto con otros nueve candidatos, si bien la votación se planteó en todo momento como un duelo entre Maduro y el aspirante opositor Edmundo González, que encabezó la coalición Plataforma Unitaria Democrática tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado.

Venezuela celebró a finales de julio unas elecciones presidenciales tras las que Maduro se reafirmó como vencedor, si bien la oposición negó los resultados y asegura contar con las actas electorales que avalan el triunfo de González, buscado por la Justicia venezolana, aunque sostiene que tomará posesión del cargo el 10 de enero.