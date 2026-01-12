Venezuela.- El Gobierno de Venezuela confirma la muerte por un "paro cardíaco" de un policía detenido en diciembre

February 5, 2019 - Valencia, Carabobo, Venezuela - February 05, 2019. Venezuelan authorities reported on the alleged seizure of war weapons at the Arturo Michelena international airport in the city of Valencia, in the state of Carabobo. The cargo from the - Europa Press/Contacto/Juan Carlos Hernandez

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Venezuela ha confirmado este domingo la muerte en la víspera y bajo custodia del preso Edison José Torres Fernández, un policía que fue detenido a principios de diciembre según organizaciones de defensa de Derechos Humanos por criticar a las autoridades del país latinoamericano, que han alegado un "paro cardíaco" del agente.

El organismo ha asegurado en un comunicado difundido en redes sociales que Torres Fernández "sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco que ocasionó su fallecimiento" en un hospital situado en el este de Caracas.

El agente, ha relatado el Ministerio Público, había sido ingresado "de manera inmediata" en el centro médico tras presentar "una descompensación súbita de salud" y fue "atendido oportunamente por personal médico".

La Fiscalía ha salido al paso de las informaciones del Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), que ha denunciado la "muerte bajo custodia del Estado" de Torres y considerado que la "falta de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad".

El CLIPP ha pedido una "investigación inmediata, independiente y transparente" por el fallecimiento de este agente de 52 años de edad y 20 de servicio procedente del estado Portuguesa detenido a principios del pasado diciembre por "compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado".

"Se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir", ha señalado la organización, mientras la Fiscalía venezolana ha apuntado en su comunicado que Torres fue arrestado "en relación a actividades delictivas detectadas por organismos de seguridad del Estado".

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha informado de que desde el viernes las autoridades venezolanas han liberado a 17 presos incluidos en la lista de presos políticos que maneja la organización. En el listado quedarían aún 803 presos políticos.

El jueves el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de presos, si bien no quiso precisar número ni nacionalidad de los mismos, y ha defendido la medida como un gesto "de búsqueda de la paz".