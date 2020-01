Venezuela.- González Laya dice que Exteriores sabía oficialmente la visita del ministro venezolano pero no de la vicepresidenta

Publicado 24/01/2020 23:00:32 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha defendido este viernes que su departamento tenía conocimiento oficial del viaje a España del ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, pero no así de la llegada de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, la jefa de la diplomacia española ha señalado que los Ministerios de Exteriores "no son consultados sobre paradas técnicas" de vuelos pero sí sobre la lista de personas sobre las que pueden pesar sanciones para verificar si pueden entrar o no.

Es el caso de la vicepresidenta venezolana, que tiene prohibida la entrada en el espacio de libre circulación Schengen desde junio de 2018, cuando su nombre fue incluido en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea por ser cómplices de la represión en Venezuela.

"En este caso, nos comunican formalmente la llegada del ministro de Turismo de Venezuela y damos autorización. Luego tenemos conocimiento de que quizás llegue un vuelo, que quizás viene de Venezuela, que quizás haya una persona que quizás sea la vicepresidenta. Y nosotros decimos claramente que esa persona no puede entrar", ha explicado.

En la misma línea, ha indicado que el titular de Transporte no consultó a Exteriores nada sobre el asunto porque Ábalos desconocía la presencia de la vicepresidenta de Maduro. "No sabía que esa persona venía en el avión. No me lo consultó, ni con Ministerio, porque no lo sabía. Yo le dije 'has hecho muy bien' porque no puede entrar y no entró", ha explicado.

En cualquier caso, González Laya ha subrayado que Ábalos ya ha dado explicaciones y detalles sobre el encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ha calificado como "una desafortunada coincidencia de eventos".

"No hay versiones que valgan", ha indicado la titular de Exteriores, que ha recalcado que ella respalda el relato de los hechos que ha realizado el también secretario de Organización del PSOE porque considera que no hay "ninguna razón" para creer que "existe oculta miento o no explicaciones de los detalles".

En cuanto a la petición de explicaciones por parte de la oposición, la ministra ha recordado que ella misma se ofreció a comparecer en sede Parlamentaria, tanto en el Senado como en el Congreso, dos días después de su toma de posesión como ministra.

"El régimen de sanciones se cumplen y todas las explicaciones que se necesiten yo ya me he prestado voluntaria a darlas en sede y con luz y taquígrafos", ha zanjado.