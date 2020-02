Venezuela.- González Laya dice que trabaja mucho para un "acuerdo entre las partes" en Venezuela, pero no "con un megáfono"

Publicado 20/02/2020 21:15:21 CET

Dice respetar la labor de Zapatero mientras el PP le afea que considere parte legítima a la "dictadura"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha asegurado este jueves que trabaja "mucho para lograr un acuerdo entre las partes" en Venezuela para que se celebren elecciones libres y democráticas, pero que lo hace "discretamente" porque "no sería muy eficiente hacerlo con un megáfono".

Así lo ha afirmado en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, en el que la posición del Gobierno sobre Venezuela la han puesto sobre la mesa PP, Vox y Ciudadanos y ha motivado cierto enfrentamiento entre éstos y el portavoz de Unidas Podemos, Enrique Santiago.

Las palabras de la ministra han motivado la indignación de la 'popular' Belén Hoyo, que le ha emplazado a no poner "al mismo nivel a víctimas y a verdugos", a no considerar "parte" al Gobierno de Nicolás Maduro y a no comprometerse a "salidas negociadas para delincuentes internacionales".

González Laya no ha respondido a las preguntas concretas de la diputada de Ciudadanos, Marta Martín, sobre el viaje a España de la vicepresidente venezolana, Delcy Rodríguez, pero sí ha querido negar que esté apartada de la política exterior.

"La responsabilidad de las relaciones exteriores de España es de quien se ocupa de las relaciones exteriores de España pero no puede estar en dos sitios a la vez", ha dicho, recordando que el domingo 19 de diciembre, cuando Rodríguez viajaba hacia España, ella estaba en Bruselas, en una reunión internacional de la Alianza para la memoria del holocausto.

No obstante, preguntada si habría sido ella quien acudiese al aeropuerto, en lugar del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha replicado que no responde a "preguntas hipotéticas".

Las ministra ha asegurado que la posición de España sobre Venezuela no está incidiendo de manera negativa en su imagen exterior, aunque ha sugerido a los portavoces "moederar un poco el debate en España". Según ha dicho, las preguntas sobre Venezuela son un 80 por ciento de las que recibe en España, pero apenas le han ocupado ocho minutos en el extranjero.

De paso, ha dicho que su posición sobre Juan Guaidó es la misma que la de su representante en España: "Es el presidente encargado, constitucionalmente, por la Asamblea Nacional y líder de la oposición al régimen usurpador. No hay ninguna contradicción".

RESPETA LA LABOR DE ZAPATERO

En cuanto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en que no tiene ningún "mandato" de su Ministerio, pero ha añadido que respeta su labor "como ciudadano comprometido con la búsqueda de soluciones en Venezuela".

En cuanto a Estados Unidos, Asarta le ha pedido que cuide las formas y procure no herir susceptibilidades con gestos como el de Zapatero en 2003, no levantándose al paso de la bandera estadounidense el 12 de octubre, además de no guiar las relaciones por lo bien o mal que les caiga el presidente.

La ministra le ha respondido que ella tiene "bastante pocas fobias" y que lo que le motiva son "los intereses y los valores españoles" pero que cuando un país "aunque sea muy amigo" hace algo que no se ajusta a ellos se lo dirá "siempre amablemente como se hace en las relaciones internacionales"

"Cuando un país toma medidas unilaterales que afectan a los intereses económicos de los pequeños productores en España, no tenga duda que lo haré porque mi primera obligación es defender los intereses de los pequeños agricultores, aunque lo tenga que hacer un día con Estados Unidos, otro con Rusia y otro con China", ha dicho.

Ante el interés de los diputados, ha enmarcado en la próxima visita de Estado de los Reyes a Estados Unidos su reunión junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el embajador de Estados Unidos, Duke Buchan.