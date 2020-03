Venezuela.- El Grupo de Lima condena el ataque de "los paramilitares de la dictadura de Maduro" a Juan Guaidó

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Lima ha condenado este domingo los actos de violencia de los que el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela y líder de la oposición Juan Guaidó habría sido víctima junto a su comitiva mientras se encontraba en el estado de Lara por parte de "grupos paramilitares de la dictadura" del presidente venezolano Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, los miembros del Grupo de Lima han mostrado su condena hacia los actos de violencia cometidos, ha asegurado, "por grupos paramilitares de la dictadura de Nicolás Maduro" contra el líder de la oposición y "el pueblo que lo acompañaba" en su visita a Barquismeto, la capital del estado de Lara, en el oeste del país.

Asimismo, han denunciado que "es intolerable esta situación", en la que hay "un patrón sistemático de violación de los Derechos Humanos" llevado a cabo por parte del "régimen" de Nicolás Maduro, que "va en contra de los valores democráticos y no contribuye con una solución a la grave crisis por la que transita el país".

"Una vez más reafirmamos que el mecanismo para resolver la crisis que atraviesa Venezuela es una elección presidencial libre y justa", ha concluido en su comunicado el Grupo de Lima.

Según la oficina de Guaidó, "colectivos armados dispararon armas de fuego, robaron vehículos y secuestraron personas" en un momento de su recorrido por el sector La Paz, en lo que el líder de la oposición describió como "un atentado directo a la vida del presidente en una nueva muestra de desesperación del régimen", en referencia al Gobierno de Maduro, que "intentaron un magnicidio".

En un vídeo difundido por el medio digital 'Tiempo de Noticias', se pueden observar impactos de bala contra un vehículo blindado de color blanco en el que se desplazaba Guaidó mientras realizaba su recorrido, en el marco de la convocatoria 'Todos a la calle', con la que espera dirigirse el 10 de marzo al Palacio Federal legislativo.

"La cobarde dictadura intentó asesinarme. Nueve impactos de bala recibió mi vehículo", denunció Guaidó, durante un video en vivo en su cuenta de Twitter. "Dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder. Nicolás Maduro es un cobarde que no puede salir a las calles y por eso envía a grupos armados", agregó.