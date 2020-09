Venezuela.- Guaidó asegura que la UE no va a participar en el "fraude" de las legislativas de Venezuela

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha reiterado este domingo que no participará en las elecciones para la renovación de la Asamblea Nacional previstas para el 6 de diciembre y ha asegurado que la UE no avalará con sus observadores este "fraude".

"A fraudes no nos vamos a prestar. Los que dudaron han dicho incluso que si no viene la UE no participan. La UE lo dejó claro: no van a participar del fraude", ha afirmado Guaidó, quien ha señalado que no buscan un aplazamiento de los comicios, sino que haya condiciones transparentes.

Además, Guaidó ha convocado a protestar de manera cívica y articulada sumándose a la protesta estudiantil prevista para el 5 de octubre. "Es el futuro de nuestros hijos lo que significa para nosotros el sector educativo. Les pedimos a los Héroes de la Salud que se incorporen al reclamo de los educadores. La lucha de unos hoy más que nunca es la lucha de todos", ha apuntado, según recoge el diario venezolano 'El Universal'.

"No estamos apostando por la solución mágica. La hemos construido, la estamos construyendo. Avancemos en cada uno de los carriles de la lucha: presión interna, consulta, entender la pandemia y proteger a quienes protestan", ha argumentado.

Además, Guaidó ha anunciado que los Comités de Ayuda y Libertad que se crearon en 2019 se transformarán en Comités Antifraude con vistas a las elecciones del 6 de diciembre y ha hecho un nuevo llamamiento a la unidad de la oposición.

"Hay que fortalecer la unidad, acompañar la unidad, para construir una consulta donde se exprese la mayoría del pueblo de Venezuela. Y seguir luchando para instalar un gobierno nacional que atienda la emergencia para tener unas elecciones presidenciales y parlamentarias realmente libres", ha subrayado.

Parte de la oposición al presidente Nicolás Maduro ha manifestado su intención de concurrir a las elecciones del 6 de diciembre en las que se renueva la Asamblea Nacional que preside Guaidó, aunque piden garantías como la presencia de observadores internacionales.

Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela tras rechazar la legitimidad del nuevo mandato de Maduro obtenido en los comicios de 2018. Estados Unidos, Colombia y otros países han reconocido a Guaidó como jefe de Estado.