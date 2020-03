Venezuela.- Guaidó denuncia un "intento de magnicidio" tras sufrir un ataque armado en el estado de Lara

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha denunciado este sábado que tanto él como su equipo han sido víctimas de un ataque armado durante una visita a Barquismeto, la capital del estado de Lara (oeste del país), que ha descrito como "un intento de magnicidio" que, según su comitiva, ha dejado seis heridos, ninguno de gravedad, y perpetrado por los llamados "colectivos", grupos de simpatizantes del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Según un comunicado de su oficina, "colectivos armados dispararon armas de fuego, robaron vehículos y secuestraron personas" en un momento de su recorrido por el sector La Paz, en lo que Guaidó describió "un atentado directo a la vida del presidente en una nueva muestra de desesperación del régimen", en referencia al Gobierno de Maduro, que "intentaron un magnicidio".

En un vídeo difundido por el medio digital 'Tiempo de Noticias', se pueden observar impactos de bala contra un vehículo blindado de color blanco en el que se desplazaba Guaidó mientras realizaba su recorrido, en el marco de la convocatoria "Todos a la calle", con la que espera dirigirse el 10 de marzo al Palacio Federal legislativo.

Según el dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, parte de la coalición opositora a Maduro, Lorenzo Monasterios, uno de los escoltas de Guaidó resultó herido de bala y tuvo que ser trasladado de emergencia a un centro asistencial.

"Los civiles armados se dedicaron a disparar y agredir a las personas que acompañaban la marcha", explicó Monasterios al diario 'El Universal', donde también ha denunciado que el ex concejal Pedro Escalona fue golpeado salvajemente, despojado de su camisa y amenazado con un arma de fuego en la cabeza por uno de los agresores.

La información fue ratificada luego por el diputado Alfonso Marquina, representante de Lara en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), quien denunció que se trató de un atentado contra la vida de Guaidó por parte de grupos paramilitares "con la anuencia, incluso la complicidad y la participación de órganos de seguridad del Estado", según declaraciones recogidas por el portal Infobae.

INTENTO DE ASESINATO

"La cobarde dictadura intentó asesinarme. Nueve impactos de bala recibió mi vehículo", denunció Guaidó, durante un video en vivo en su cuenta de Twitter. "Dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder. Nicolás Maduro es un cobarde que no puede salir a las calles y por eso envía a grupos armados", agregó.

"Ya la cobarde dictadura lo debería saber: VAMOS CON TODO. Para eso necesitamos de todos: unidos y movilizados. El 10 de Marzo todos a la calle. Y seguiremos hasta lograrlo", añadió Guaidó poco después.

El equipo de Guaidó ha difundido en las redes sociales imágenes que muestran el daño a uno de los vehículos de su comitiva y a dos de los seis heridos que según sus cuentas dejó el ataque de los "colectivos".

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Luis Almagro, ha repudiado el incidente. "Condenamos los ataques y agresiones perpetradas hoy con uso de armas de fuego por colectivos armados y fuerzas represoras del régimen de Venezuela contra Juan Guaidó y la sociedad civil en Barquisimeto, Estado Lara", ha lamentado a través de su cuenta de Twitter.