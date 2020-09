Venezuela.- Guaidó dice que si hay aplazamiento electoral la Asamblea y él mismo seguirían en funciones

Pide a la UE que fije los "mínimos" que considera necesarios para la celebración de las elecciones

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha apuntado este martes a que en caso de que el régimen de Nicolás Maduro acceda a aplazar las elecciones parlamentarias de diciembre entonces tanto la Asamblea Nacional como él mismo seguirían en sus cargos conforme a lo estipulado por la Constitución.

"Si la dictadura debe diferir su fraude", ha señalado Guaidó en referencia a la posibilidad de que Maduro acceda a aplazar la cita con las urnas como viene pidiendo un sector de la oposición con vistas a dar margen para que la UE y la ONU puedan mandar observadores y que se den las circunstancias para unos comicios justos, entonces, la "interpretación" de la Constitución es que la Asamblea Nacional prolongaría su mandato.

"No puede haber vacío de poder", ha subrayado, durante su intervención en un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum, insistiendo en que por ello la Asamblea Nacional debería "ejercer sus funciones hasta lograr unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables". "Ese es mi mandato como presidente encargado", ha recalcado, asegurando que independientemente de lo que ocurra, seguirá en Venezuela en 2021 --su mandato expira teóricamente el 5 de enero--.

Además, ha recordado que el hecho de que la oposición controle desde las elecciones de 2015 la Asamblea Nacional es el "instrumento constitucional y legal" que permite hacer frente al régimen de Maduro actualmente y que ha logrado el respaldo internacional, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea.

Guaidó ha insistido en la importancia de la unidad en las filas opositoras en estos momentos para que se den las condiciones para la celebración de elecciones democráticas, destacando que el pacto firmado por 37 partidos y más de un centenar de organizaciones es unánime en el "rechazo al fraude" que busca cometer Maduro en las elecciones de diciembre.

NO ES UN TEMA DE PERSONALIDADES

Aunque "las diferencias son más altisonantes que los acuerdos", ha reconocido, en referencia a la disconformidad expresada en las últimas semanas por el excandidato presidencial Henrique Capriles o por María Corina Machado, el presidente de la Asamblea Nacional ha recalcado que "esto no es un tema de una personalidad". "Si nos desunimos en nuestras exigencias entonces simplemente beneficiamos al opresor", ha subrayado.

El líder opositor ha insistido en que a día de hoy no se dan las condiciones para la celebración de los comicios, entre otras cosas porque los venezolanos no gozan del "derecho a elegir y ser elegido". "No puede ser la dictadura la que elija los candidatos". En este sentido, ha recordado que él mismo no puede ser candidato en dichas elecciones por las varias condenas que pesan en su contra así como que varios partidos opositores "han sido secuestrados" y un tribunal ha puesto a dedo a sus dirigentes.

Así las cosas, ha sostenido que "desde Europa deberían fijar cuáles son esos mínimos" para que haya elecciones y "convertir este proceso en un proceso de solución y no que lo utilice la dictadura para estabilizar el desastre económico, la crisis de refugiados y la crisis de combustible actual", cuando en el país con las mayores reservas de crudo hay "casi un 80 por ciento de escasez de combustible".

Por último, preguntado por si Podemos podría estar presionando al PSOE hacia un cambio en la postura respecto a Venezuela y los comicios, Guaidó se ha limitado a señalar que en la situación actual en que se encuentra el país "no hay argumento ideológico para el respaldo a Maduro". "El respaldo es ya en sí mismo sospechoso", ha agregado, evitando pronunciarse igualmente sobre la supuesta financiación por parte de Caracas al partido de Pablo Iglesias.