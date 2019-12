Venezuela.- Guaidó y otros diputados impiden la detención de una asambleísta de la oposición de Venezuela

Publicado 14/12/2019 19:37:33 CET

El presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y otros diputados impidieron en la noche del viernes la detención de la diputada Yanet Fermín por parte de efectivos de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).

Fermín, militante de Voluntad Popular (VP), había denunciado la presencia de tres integrantes del DGCIM en la puerta de su domicilio que le habían solicitando acompañarlos a la sede del cuerpo de inteligencia en Boleíta, informa el diario venezolano 'El Universal'.

"Aquí en el apartamento tengo a una comisión del DGCIM integrada por tres personas con una supuesta orden de citación pero no me la quieren mostrar, no me la quieren entregar y dicen que no se van a mover de aquí hasta que no los acompañe y que en todo caso puedo ir acompañada con mis abogados", explicaba Fermín en un primer vídeo en el que solo se oye su voz.

En un segundo video le habla directamente a la cámara y manifiesta su deseo de esperar a que lleguen sus abogados antes de abrir la puerta. "Les he manifestado que estoy en espera de mis abogados. No les voy a abrir la puerta y ellos me manifiestan que no se van a retirar hasta que los abogados lleguen, pero que no se van a mover de ahí hasta que yo los acompañe a Boleita Norte", relataba.

La también diputada de VP Gaby Arellano se sumó a la denuncia de Fermín señalando que había cuatro patrullas frente a su edificio para después afirmar que a las 20.37 de la noche los funcionarios del DGCIM habrían llegado "con cerrajeros para tumbar la puerta" del domicilio.

Poco después un grupo de diputados encabezados por Guaidó y vecinos de la zona se acercaron al edificio para evitar "su secuestro", según los legisladores. "Aquí estamos frente a la residencia de la diputada Yaneth Fermín un grupo de parlamentarios y de dirigentes de El Hatillo (...) para evitar el secuestro por parte de la DGCIM de la diputada", apuntó la diputada Delsa Solórzano en un video difundido por Twitter.

"Hablamos de secuestro porque no hay posibilidad real y jurídica en Venezuela de que se viole la inmunidad parlamentaria prevista en la Constitución", ha añadido.

Finalmente los diputados explicaron que pudieron sacar a Fermín del edificio y pudieron constatar que los supuestos funcionarios no portaban ninguna orden y ni siquiera contaban con una identificación más allá del nombre del cuerpo policial estampado en su ropa.