Venezuela.- Guaidó pide a la comunidad internacional acciones "decisivas" contra Maduro "agotada la vía diplomática"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha pedido este miércoles a la comunidad internacional "que asuman la responsabilidad" de llevar a cabo "acciones oportunas y decisivas" contra el Gobierno de Venezuela del presidente Nicolás Maduro, "luego de agotada la vía diplomática".

"Hemos llegado casi al final de la escalada que trazan los pilares de la responsabilidad para proteger sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos", ha dicho, apuntando que "demasiadas veces la diplomacia ha llegado tarde o no ha llegado en lo absoluto" para frenar "grandes tragedias de la humanidad".

"Ahora debemos pedirles que continúen en el camino de la presión internacional, pues así se dará el ocaso de la dictadura", ha dicho el líder de la oposición en un discurso en el que ha reaccionado a las palabras de Maduro en la Asamblea General de la ONU.

"Elevo también la solicitud al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para que movilice la voluntad política de los Estados miembros para restaurar la soberanía y poder proteger al pueblo", ha insistido Guaidó, quien ha interpelado directamente al jefe de la ONU para decirle que "los principios fundamentales" de la organización "significan poco sino se aplican cuando más se necesita".

Guaidó ha centrado su discurso en atacar al Gobierno de Venezuela y ha insistido nuevamente en acusar a Maduro de utilizar los recursos del Estado para financiar el terrorismo y las mafias del narcotráfico.

Por ello, ha dicho, una parte de la comunidad internacional ha depositado su confianza en la oposición que él encabeza para repartir los fondos y recursos del Estado que le han sido congelados al Gobierno de Venezuela en el exterior, para la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

El líder de la oposición también ha arremetido contra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, después de un reciente informe de esta oficina de la organización en el que se acusaba al Gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad dentro de sus fronteras.

"Que sea Maduro quien ocupe esa silla en el Consejo de Derechos Humanos debe ser otro llamamiento a la reflexión de este cuerpo y sobre lo que representamos como sociedad global", ha dicho.

"Maduro no sólo no quiere respetar y defender los Derechos Humanos; tampoco puede. No puede proteger a las víctimas de las consecuencias de sus propios crímenes porque fue él quien, en los últimos siete años, lideró un proyecto político que se ha mostrado incapaz de atender la crisis de los servicios públicos", ha acusado.

"FRAUDE" ELECTORAL DEL 6 DE DICIEMBRE

Guaidó también ha hecho referencia a los próximos comicios legislativos que se celebrarán en Venezuela el 6 de diciembre de 2020, a los que ha calificado de "fraude", pues no son más que un intento del Gobierno de Venezuela para "usurpar" la Asamblea Nacional, en manos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y que el preside, ha asegurado.

"Su última propuesta para socavar aún más la democracia en Venezuela es la convocatoria a un proceso ilegal y fraudulento de elecciones parlamentarias", ha dicho Guaidó, que considera la Asamblea Nacional como "el único pilar legítimo que se mantiene de pie" en el país.

"Hemos promovido todas las iniciativas democráticas establecidas en la Constitución venezolana, para encontrarlas ilegalmente bloqueadas", ha asegurado Guaidó, quien ha defendido la "vehemencia" de la oposición durante estos últimos años para lograr, entre otras cosas, "procesos de reconciliación y amnistía".