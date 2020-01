Venezuela.-Guaidó, tras renovar como "presidente encargado": "Es el momento de levantarse, hay que conquistar Venezuela"

Publicado 07/01/2020 23:19:21 CET

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha asegurado este martes tras tomar posesión para un segundo mandato y renovar el cargo de jefe de la Asamblea Nacional (AN) que "es el momento de levantarse" para hacer frente a la "dictadura de Nicolás Maduro" y "conquistar Venezuela".

"Hay que ir a la calle a exigir, protestar, reclamar, a conquistar Venezuela. Todos, a vencer a la dictadura, todos los sectores. No solamente esperen que lo convoque el presidente encargado o la Asamblea Nacional, (...) todos debemos luchar por nuestro futuro, por nuestros niños, nuestros hijos", ha aseverado durante un discurso transmitido por la cadena de televisión VPItv.

Guaidó, que ha insistido en que "es el momento" para hacer frente a la actual situación que atraviesa el país, ha vuelto a condenar la actuación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la sesión de votación del pasado 5 de enero en el Palacio Legislativo.

"Hemos visto lo que sucedió los últimos tres días: asaltar el Parlamento, militarizarlo, no permitir la entrada de sus diputados, no permitir y golpear a periodistas. (...) Hemos visto que no tienen escrúpulos", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que tiene "una petición para el pueblo de Venezuela: Solos no podemos hacerlo, y entiendo las frustraciones, el dolor de no haberlo logrado hoy (acabar con el Gobierno de Maduro), pero estemos juntos en esto, Venezuela".

"Creemos que podemos sanar las heridas, que podemos ver el futuro", ha sostenido. "Con los países que nos respaldan no estamos solos, estamos juntos, poniendo el pecho, porque tenemos hoy una causa que es nuestro país, recuperar la normalidad. Porque es justo. No es la Fuerza Armada la que decide quién entra o no al Parlamento. Son los venezolanos los que deciden quién entra", ha manifestado.

Así, ha aludido a la Constitución del país y ha insistido en que se trata del "voto". "El poder militar obedece al poder civil", ha subrayado el líder opositor, que ha anunciado que nombrará una junta 'ad hoc' para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela para que no siga utilizándose este organismo como "medio de censura del régimen" y ha hecho un llamamiento al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a una reunión urgente para que explique el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas estos últimos tres días ante el Palacio Federal Legislativo.

"Que quedan clara una cosa: hay un solo Parlamento y una sola sesión de instalación, un solo poder legislativo de Venezuela y un solo presidente encargado", ha continuado.

Guaidó ha aprovechado la ocasión para reafirmar que se ha "tomado el control del Parlamento" venezolano y ha hecho hincapié en que se ha logrado "hacer valer la voluntad de Venezuela".

"Estoy viendo una segunda oportunidad para Venezuela (...) y sabemos lo que tenemos que hacer. Es duro, es sacrificado, lo sé, sé que por momentos se preguntan qué más va a hacer la dictadura (...) pero tenemos la obligación y el derecho de seguir luchando", ha aclarado.

En relación con el Gobierno de Maduro, ha destacado que "hay unos pocos intentando mantener lo que es insostenible". "Vamos a seguir empujando hasta lograr la libertad de toda Venezuela", ha argüido Guaidó, que ha convocado a la población a salir a la calle el sábado e ir a la AN el martes.