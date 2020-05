Venezuela.- Guaidó responde a Maduro que solo puede acordar su marcha y la creación de un gobierno de emergencia

Asegura que la presión "nacional e internacional" no bajará y que Maduro no puede seguir "comprando tiempo"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, ha respondido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que el "único acuerdo posible" en el país pasa por la salida del mandatario y la creación de un gobierno de emergencia nacional.

"Aquí no van a seguir comprándonos tiempo y no va a bajar la presión nacional e internacional y no van a seguir utilizando la tragedia que ustedes han generado para mantenerse otro rato en el poder. Se acabaron las trampas, Maduro. Tu indolencia, la inacción, la incompetencia, tus vínculos con el narcotráfico se comieron todo el tiempo de Venezuela, todo el oxígeno y todas las opciones que hubo sobre la mesa en algún momento", ha asegurado el autoproclamado 'presidente encargado', en un mensaje de vídeo difundido en su cuenta de Twitter.

Después de que Maduro propusiera hace dos días a la oposición alto el fuego en Venezuela, Guaidó ha dejado claro que quien "ordena disparar" es el mandatario y ha subrayado que "la dictadura" debe dejar de perseguir a la oposición y a quienes manifiestan su rechazo al Gobierno.

"Imagino que con ese lenguaje belicista se está refiriendo a lo que nosotros llevamos años exigiendo y trabajando: que la dictadura deje de ordenar a sus esbirros paramilitares y aparato represivo que asesinen a venezolanos por estar en la calle, por manifestarse, por estar, por reclamar, por luchar en contra del hambre", ha afirmado.

Guaidó ha confiado en que ese llamamiento al "cesa al fuego" de Maduro se refiera a que "la dictadura deje de perseguir a médicos y enfermeras que denuncian la verdad de nuestros hospitales" y "deje de sabotear" las acciones que ha puesto en marcha la oposición, "como la teleconsulta o el plan 'Héroes' de la salud y la entrada de ayuda humanitaria que podría calmar el hambre y la ansiedad" de los venezolanos.

RECLAMA AL GOBIERNO QUE DEJE LAS TORTURAS Y LIBERE A PRESOS POLÍTICOS

En este sentido, ha reclamado que el Gobierno venezolano "deje la persecución política, deje de torturar y que, de una vez por todas, libere a los presos políticos civiles y militares que usa como fichas de canje cuando le conviene".

Guaidó ha dicho que está de acuerdo en que Venezuela necesita un "cese al fuego" y un "acuerdo político" para salvar el país pero ha recalcado que Maduro es "el único que ordena" disparar "contra venezolanos desarmados y con hambre", "una acción propia de cobardes".

Tras asegurar que está dispuesto a hacer "cualquier cosa para salvar a Venezuela de una catástrofe de proporciones impredecibles pero no para que los criminales que han destruido el país sigan matando al pueblo y todo siga igual", ha subrayado que el acuerdo político debe incluir la salida de Maduro.

"Decidiste agotar tus opciones y ahora tendrás que hacerte cargo de las consecuencias que eso implica el país está muriendo y la única forma de salvarlo es con un acuerdo político histórico que nos permita acceder a la ayuda y financiación internacional que necesitamos urgentemente", ha dicho, dirigiéndose al presidente de Venezuela.

"No hay manera ni escenario posible en que los países y los organismos internacionales que necesitamos presten los recursos a un hombre acusado de terrorismo y narcotráfico internacional, que desde hace años es desconocido por el pueblo y que ejerce de una manera ilegítima un poder inconstitucional", ha señalado. "No hay solución a la crisis mientras Maduro siga usurpando el poder", ha subrayado.

Guaidó ha querido dejar claro que no plantea que le entreguen el poder sino que hay que poner en marcha un proceso para organizar unas elecciones libres y justas. "Mientras el camino se organiza para que se den las condiciones para unas elecciones justas y libres, necesitamos un gobierno de emergencia nacional, conformado por un consejo de estado donde estén representados los diferentes sectores de la vida nacional", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que Maduro "no puede formar parte" de ese ejecutivo de emergencia por "las acusaciones de nivel internacional y la evidente responsabilidad que tiene como el único obstáculo que existe entre el desastre y la salvación de Venezuela". "Van a salir del poder", ha advertido. "Llegó la hora de un gobierno de emergencia nacional para salvar a Venezuela y lo vamos a lograr", ha concluido.