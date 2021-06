Guaidó señala que los comicios regionales "no son una solución al conflicto" en Venezuela

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor venezolano Juan Guaidó ha señalado este miércoles que las elecciones regionales y municipales que se celebrarán en noviembre en el país "no son una solución" al "conflicto" en Venezuela, sino "una estrategia de la dictadura".

En un comunicado compartido por su equipo, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela ha indicado que "la dictadura" realiza los comicios regionales para dividir a la alternativa democrática.

"Las elecciones regionales no son la solución a la crisis. Eso es un falso dilema, estamos luchando por condiciones. Entendemos que las elecciones regionales no son una solución a nuestro conflicto, necesitamos son elecciones presidenciales", ha criticado.

Asimismo, ha insistido en no reconocer al Consejo Nacional Electoral (CNE), que, en sus palabras, está "tutelado por la dictadura". "Ellos no pueden ni siquiera convocar una elección presidencial porque obedece a la dictadura", ha dicho.

Por otro lado, se ha referido al nuevo fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, quien ha tomado posesión este miércoles, y ha indicado que este ha reiterado que existen "pruebas" para considerar una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

Sobre el Acuerdo de Salvación Nacional, Guaidó ha aseverado que este "tiene que ver con un objetivo", una "propuesta política". "En el caso de la alternativa democrática, el Gobierno encargado y la comunidad internacional son las elecciones libres", ha agregado al respecto.

"No estamos pensando en la buena fe de la dictadura. Estamos partiendo de incentivos: las garantías, levantamiento de sanciones de cara al acuerdo, si no se llega a nada va a aumentar la presión. Somos mayoría y no estamos dependiendo de la acción del régimen sino de los acuerdos, el apoyo internacional e incentivos", ha añadido, para insistir en "no darle el monopolio de interlocución" al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y zanjar que "el acuerdo es por y para Venezuela".

El pasado mes de mayo el CNE anunció la convocatoria para el 21 de noviembre de elecciones conjuntas regionales y municipales en el país, en la que se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, así como legisladores y concejales al Concejo Municipal y Consejo Legislativo.