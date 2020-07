Venezuela.- Guaidó urge a la FANB a asumir un "papel protagónico" en la lucha contra el "régimen tiránico" de Maduro

El ministro de Defensa dice que la oposición "no será poder político" con esta FANB

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha reiterado su llamamiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para que asuma un "papel protagónico" en la lucha contra el "régimen tiránico" de Nicolás Maduro, en el marco del aniversario de la independencia venezolana.

Venezuela celebró el 5 de julio los 209 años de la firma del Acta de Independencia de España, una fecha celebrada tanto por la oposición que dirige Guaidó como por el Gobierno de Maduro.

En el caso del 'chavismo', los festejos del Día de la Independencia tuvieron un marcado carácter militar. Así, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, tomó lo palabra para ratificar "la imperturbable vocación antiimperialista, bolivariana y chavista" de la FANB.

"No pasarán, no serán poder político jamás en la vida mientras exista una Fuerza Armada Nacional Bolivariana como la que hoy tenemos, una Fuerza Armada antiimperialista, revolucionaria y bolivariana", dijo Padrino sobre la oposición, según recoge el diario venezolano 'El Nacional'.

Maduro aprovechó el acto militar, organizado en el Patio de Honor del Fuerte Tiuna, en Caracas, para ascender a 1.176 generales de brigada y de división, así como a contraalmirantes y vicealmirantes.

El presidente venezolano aprovechó para cargar de nuevo contra las sanciones dictadas por Estados Unidos. "Buscaron una crisis humanitaria y el sufrimiento del pueblo en una decisión fascista, macabra, que se ha impuesto en la derecha golpista antipatria venezolana y en el imperio norteamericano", dijo.

Frente a ello, avisó de que Venezuela "está de pie para defenderse. "Supimos cómo salir adelante en el primer semestre (de 2020) y derrotamos todas las agresiones criminales", aseveró.

"REBELARNOS ES UN DEBER"

Guaidó, por su parte, llamó a conformar una gran alianza nacional para lograr "la segunda independencia" de Venezuela, lo que implicaría ampliar la actual coalición de partidos opositores para boicotear las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que considera una "trampa".

"Llamo a todos los sectores a no participar en la trampa del 6 de diciembre. Rebelarnos hoy es un deber, no solo un derecho. Nadie nos va a regalar nada. Los derechos no se mendigan, sino que se exigen y se defienden. Te llamo a ti, venezolano, a no tener miedo, a estar unidos y movilizados", exhortó en un acto.

Además, Guaidó publicó una carta dirigida a la FANB en la que insta a "los militares institucionales que aún tiene el país" a asumir un "papel protagónico" en la lucha contra Maduro.

"La institución militar debe ser el baluarte de las instituciones republicanas y factor de armonía y progreso, es por ello que no debe estar sometida a parcialidades políticas, ni al servicio exclusivo de una persona", ha defendido.

A este respecto, ha expresado su rechazo a las declaraciones de Padrino, puesto que "reflejan lo que la tiranía y sus cómplices pretende de la institución militar: convertirla en los secuestradores de la soberanía popular".

"Los militares venezolanos no pueden seguir subordinándose a un individuo acusado de narcotráfico, que cede nuestra soberanía a oficiales y agentes de inteligencia extranjeros (...) y a grupos irregulares", ha sostenido.

Guaidó les ha recalcado que "los venezolanos aspiran que cada uno de ustedes honre el compromiso con la patria". "Es hora de que la Fuerza Armada recupere su fortaleza institucional y el papel protagónico que la tiranía le arrebató. El momento de actuar es ahora", ha incidido.