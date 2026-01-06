Hegseth cifra en "cerca de 200 militares" los implicados en el ataque de EEUU contra Venezuela

Archivo - El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una reunión en la Casa Blanca en octubre de 2025 (archivo) - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado que "cerca de 200" militares participaron en el ataque perpetrado el sábado contra Venezuela, en el que fue capturado el presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y ha ironizado sobre el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea suministrados por Rusia a Caracas.

"Cerca de 200 de nuestros mejores estadounidenses fueron al centro de Caracas, donde parece que los sistemas de defensa aérea rusas no funcionaron muy bien, capturaron a una persona imputada y buscada por la Justicia estadounidense en apoyo a las agencias de seguridad, sin que muriera ni un estadounidense", ha dicho.

Así, ha recalcado durante un acto en un astillero en Newport, Virginia, que este ataque supuso "el restablecimiento de la disuasión" por parte de Estados Unidos, sin pronunciarse sobre si la cifra de militares que dio hace referencia a los desplegados sobre el terreno en la capital de Venezuela o también a las tropas de apoyo durante el ataque.