El hijo del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa confirma que está en su casa en Maracaibo

Juan Pablo Guanipa. - Jesus Vargas/dpa

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, ha confirmado este martes a través de sus redes sociales que su padre está en su casa en Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, cumpliendo arresto domiciliario apenas dos días después de que volviera a ser detenido por incumplir las medidas cautelares de su excarcelación.

"Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto", ha escrito el hijo del exgobernador de Zulia, quien ha considerado injusto el arresto domiciliario que se le ha impuesto a su padre en las últimas horas.

"Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos", ha exhortado, al mismo tiempo que ha aprovechado para agradecer a la Administración de Donal Trump "por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".

Guanipa fue detenido el lunes nuevamente después de que infringiera las medidas cautelares fijadas para su excarcelación al hacer declaraciones a los medios de comunicación y participar en las protestas frente a los centros de detención, a cuyas puertas se congregan familiares de presos.

La Fiscalía solicitó que Guanipa pasara a arresto domiciliario. El exgobernador de Zulia y persona cercana de la opositora María Corina Machado era uno de los últimos dirigentes políticos de mayor rango que permanecía en prisión.

Su fugaz puesta en libertad se ha dado en vísperas de la ley de amnistía que el Gobierno de Delcy Rodríguez tiene previsto sancionar en las próximas horas.