Iñaki Anasagasti afirma que el arresto de Maduro es "la mejor noticia para empezar el año"

BILBAO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iñaki Anasagasti, exportavoz del PNV en el Congreso de los Diputados y nacido en Venezuela, ha afirmado que los ataques de EEUU a Venezuela y el arresto de su presidente, Nicolás Maduro", son la "mejor noticia para empezar el año". "La violencia no está justificada, pero tampoco la dictadura está justificada", ha asegurado.

Según ha manifestado, Venezuela "es una dictadura" y cree que "no se puede tratar a una dictadura que tiene nueve millones de venezolanos fuera de la misma manera que a un gobierno democrático".

"Sería intolerable si a un gobierno democrático una potencia internacional le invadiera, pero esto no es un gobierno democrático. La violencia no está justificada, pero tampoco la dictadura está justificada".

Por lo tanto, Anasagasti, que ha recordado que nació en Venezuela, ha señalado que está viviendo "con mucha expectación" lo ocurrido y con la esperanza de que "no haya violencia y pueda haber una transición democrática" en Venezuela.

"Aquí hay una colectividad en Euskadi muy importante de migrantes venezolanos, con Cantabria e incluyendo Navarra también, y, si se hace en este momento un referéndum, te dirán que están felices de la vida, de la detención de Maduro porque fue un gobierno que robó unas elecciones", ha manifestado.

Por lo tanto, ha afirmado que, para él, el arresto de Maduro, al que ha calificado como "un dictador cruel", es la "mejor noticia para empezar el año" porque se puede "comenzar a solucionar los problemas de Venezuela". "Por lo tanto, feliz de la vida", ha concluido.