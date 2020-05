Venezuela/Irán.- Maduro informa de que ya han llegado a Venezuela tres buques con gasolina procedentes de Irán

Venezuela/Irán.- Maduro informa de que ya han llegado a Venezuela tres buques co

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha trasladado este martes que ya han llegado a la nación caribeña tres buques con gasolina e insumos procedentes de Irán.

"Reitero mi agradecimiento a Irán porque gracias a su solidaridad y valentía ya han llegado a Venezuela tres buques con gasolina e insumos para garantizar el abastecimiento en nuestro país", ha trasladado Maduro mediante su cuenta en la red social Twitter, donde ha asegurado que "en los próximos días" se dará a conocer un "plan" para distribuir el combustible.

En este contexto, Maduro ha criticado que el Gobierno de Estados Unidos, "en coordinación con la oposición terrorista, ha perseguido durante más de un año todas las importaciones de insumos para producir la gasolina". "Hemos resistido para garantizarle al pueblo su abastecimiento de gasolina", ha agregado en una comparecencia recogida por Venezolana de Televisión.

Asimismo, ha remarcado que Venezuela "tiene derecho a la libertad económica, de comercio, a comprar y vender en el mundo todo" lo que el país necesite. "No puede ser que el Gobierno imperialista de (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump, en connivencia con la oposición antivenezolana, todos los días persiga el alimento, la medicina, la gasolina". "No, no puede ser", ha zanjado.

Un total de cinco petroleros iraníes han partido en las dos últimas semanas con rumbo a Venezuela cargados con 1,5 millones de barriles de gasolina. El primero, el 'Fortune', entró el sábado en aguas venezolanas.

En Venezuela, las restricciones por la pandemia de coronavirus y los problemas preexistentes, como la falta de mantenimiento e inversión de las instalaciones petroleras, han llevado al país con los mayores yacimientos de crudo del mundo a quedarse sin combustible.

A ello se suman las sanciones que Estados Unidos ha dictado sobre Venezuela, que afectan también a su industria petrolera, otrora la principal fuente de ingresos de la nación caribeña, para aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. Así, el pasado mes de febrero sancionó a la petrolera rusa Rosneft.

Venezuela considera que estas sanciones son ilegales porque son de carácter unilateral y por sus consecuencias sobre la población venezolana, por lo que las ha denunciado ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) como crímenes de lesa humanidad.