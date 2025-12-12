Irán tilda de "piratería estatal" el abordaje por parte de EEUU de un petrolero en Venezuela

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei (archivo) - Iranian Foreign Ministry/ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha tildado de "piratería estatal" el abordaje por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela, antes de subrayar que se trata de "un claro caso de robo armado en el mar", en medio de las tensiones bilaterales y la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre que su homólogo, Nicolás Maduro, "tiene los días contados" en el poder.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha subrayado que este acto supone "una violación flagrante" del Derecho Internacional y ha afirmado que supone una muestra de "desprecio" a la seguridad marítima global, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

Asimismo, ha recalcado que las leyes internas o las sanciones impuestas por Estados Unidos "no alteran la naturaleza ilegal y criminal de este hecho" y ha advertido contra "la continuación de este comportamiento coercitivo, que supone graves riesgos para la paz internacional, la seguridad y el comercio global".

Baqaei ha reclamado además a la comunidad internacional y a las autoridades competentes que "se opongan a estas acciones ilegales y hagan que Estados Unidos rinda cuentas por sus violaciones de las normas internacionales establecidas".

Venezuela elevó el jueves ante la Organización Marítima Internacional (OMI) una denuncia formal por la incautación por parte de Estados Unidos del citado petrolero, mientras que Maduro calificó la actuación de las fuerzas estadounidenses, como "piratería criminal".

La actuación ha sido defendida por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, que ha manifestado que el buque, sancionado por Washington "durante varios años", es empleado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela a Irán, una actividad con la que ha justificado la operación en la que han intervenido el FBI, Seguridad Nacional y la Guardia Costera con el apoyo del Pentágono.