Irene Montero aboga por aislar al "tirano" Donald Trump: "La hipocresía de PSOE y Sumar nos pone en peligro"

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria de Políticas de Podemos, Irene Montero, ha abogado este lunes por aislar al "tirano" y "fascista" Donald Trump tras la intervención militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, avisando de que ya apunta a nuevas intervenciones en Cuba o Groenlandia.

En su opinión, la respuesta pasa por "romper alianzas" con EEUU y la salida de España de la OTAN, por lo que ha llamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a actuar. "La hipocresía de los partidos de Gobierno, de PSOE y Sumar, nos está poniendo en peligro", ha sostenido en declaraciones a Canal Red y La 1 de TVE, recogidas por Europa Press.

"Lo único decente moralmente y lo único prudente en términos militares, económicos y políticos, es romper todas las alianzas con Estados Unidos, aislar internacionalmente a este tirano, a este Gobierno criminal y terrorista de Estados Unidos", ha asegurado.

En este sentido, ha denunciado la "hipocresía" de PSOE y Sumar porque "es lo que está haciendo que crezca la extrema derecha, precisamente porque Trump sabe que en el fondo ni España ni Europa van a hacer nada". "Y es una hipocresía que busca titulares, busca decir cosas que suenan bien para su electorado, pero que luego no tiene consecuencias", ha lamentado.

Montero ha llamado a España y Europa a realizar una reflexión profunda porque EEUU ya está diciendo que "no va a parar" con Venezuela. "Con total impunidad y ante los ojos de todo el mundo, están diciendo que no van a parar, que después de Venezuela viene México, viene Cuba, viene Colombia, viene Groenlandia", ha avisado.

La dirigente de Podemos ha señalado a EEUU por "financiar dar golpes de Estado" y ha recordado el uso de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, de ahí que haya apostado por "dejarle aislado internacionalmente, salir de la OTAN y construir alianzas con países que estén dispuestos a respetar el derecho internacional y a defender la paz y el bienestar de la humanidad".

Montero ha calificado la intervención militar en Venezuela como una "nueva guerra por petróleo". "Donald Trump no está hablando en ningún caso de democracia, no están hablando de libertad; han tirado por tierra a la oposición venezolana y a María Corina Machado", ha añadido, censurando que también "amenace" a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Por este motivo, Montero ha apuntado a las "grandes grietas del sistema capitalista" porque, en su opinión, no es lo que puede frenar el intervencionismo de EEUU ni a un "fascista como Donald Trump capaz de intervenir militarmente y bombardear a decenas de países o financiar un genocidio", en alusión a Palestina.