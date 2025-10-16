Venezuela.- IU denuncia que la soberanía de Venezuela "está en riesgo" tras autorizar Trump operaciones encubiertas de la CIA

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo atiende a los medios. A 7 de octubre de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha denunciado que la soberanía de Venezuela "está en riesgo" después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha calificado de "fascista", haya autorizado a la agencia de Inteligencia exterior del país norteamericano (CIA, por sus siglas en inglés) a que realice operaciones encubiertas en el país.

"El fascista de Trump anuncia injerencia en territorio venezolano, si no la dejó de haber. No podemos normalizarlo ni callar. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y la autodeterminación de los pueblos", ha manifestado a través de la red social 'X'.

El portavoz parlamentario de la formación en el Congreso, Enrique Santiago, ha opinado que Estados Unidos "da un paso más para invadir Venezuela" con esta decisión de Trump.