IU exige a Europa más dureza contra la operación de Trump en Venezuela: "El Papa está siendo más contundente"

El diputado de Sumar Enrique Santiago (c) atiende a los medios durante una concentración contra la agresión de EEUU a Venezuela, frente a la Embajada de EEUU, a 4 de enero de 2026, en Madrid (España). La concentración, convocada por Izquierda Revolucionar - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha exigido más acción a los socios europeos frente a la operación de Estados Unidos para "capturar" al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y ha asegurado que la respuesta del Papa León XIV está siendo "más contundente" que la de la Unión Europea.

Durante una entrevista en 'La hora de la 1' de 'TVE', recogida por Europa Press, el también secretario general del Partido Comunista ha reiterado las críticas que ya hizo el pasado domingo a los medios durante una manifestación contra la intervención del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frente a la embajada del país americano.

"Francamente, nos parece que el Papa León XIV está siendo mucho más contundente que los países de la Unión Europea, con un llamamiento expreso a la defensa de la independencia y soberanía de Venezuela, a un respeto a las leyes internacionales y de Venezuela, y con un llamamiento expreso a Trump", ha sentenciado Santiago.

ACTITUD "VERGONZOSA" DEL PP Y VOX

De la misma forma, ha calificado de "vergonzosa" la postura del PP y Vox por estar de acuerdo con las estrategias de "saqueo internacional" del presidente Donald Trump ni las amenazas de intervención que ha hecho a otros países tras la operación militar en Venezuela.

"Es realmente vergonzoso que a estas alturas el PP y Vox estén de acuerdo con esta estrategia de saqueo internacional, la aplaudan y no critiquen las agresiones y las amenazas de Estados Unidos a países hermanos como Venezuela o como Colombia, México y Panamá", ha sentenciado.

También ha afeado que no se hayan pronunciado por los comentarios del círculo del presidente estadounidense señalando a Groenlandia (Dinamarca) y Canadá como próximos objetivos de intervenciones militares.

APELA AL PSOE A SER "VALIENTE"

Con todo, ha hecho un llamamiento al PSOE para que "sea valiente" y llame "las cosas por su nombre": "Hay que hablar de una violación de la soberanía nacional, de un secuestro de un jefe de Estado, que es algo gravísimo, una toma de rehenes expresamente prescrita por el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional".

"El Partido Socialista ha ido moviéndose por la presión que hemos estado haciendo dentro del Gobierno", ha aseverado en una posterior entrevista en 'Malas lenguas' de 'TVE', lamentando que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación "todavía" no haya sacado, a su juicio, un comunicado oficial "condenando".