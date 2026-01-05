'Iván Márquez' y otros guerrilleros evalúan regresar a Colombia tras la intervención de EEUU en Venezuela

Archivo - Luciano Marin Arango, alias 'Iván Marquez'. - Europa Press/Contacto/E]Jhonpaz - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia colombianos han detectado los primeros movimientos de destacados líderes guerrilleros para regresar desde Venezuela, entre ellos figuras como Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', jefe de la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC; o el líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Herlinto Chamorro, alias 'Antonio García', tras la intervención militar de Estados Unidos que dejó la captura de Nicolás Maduro.

Históricamente, la porosa frontera entre ambos países ha servido como principal ruta de escape de las guerrillas colombianas, en especial en aquellos periodos en los que se han intensificado las operaciones del Ejército. Algunos de sus principales mandos se encuentran en Venezuela desde hace varios años.

Estos y otros líderes guerrilleros ya no consideran seguro el nuevo escenario tras la escalada de las acciones estadounidenses, que comenzaron con el bombardeo de supuestas narcolanchas en el Caribe, y han comenzado a regresar a, por ejemplo, la región de Catatumbo, donde desde hace meses las disidencias de las FARC y el ELN dirimen una disputa que ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados.

Es el caso de Luz Amanda Pallares, alias 'Silvana Guerrero', del Frente de Guerra Noriental y antigua negociadora del ELN con el Gobierno antes de que se rompieran las conversaciones, según han detallado medios colombianos.

El ELN es el grupo armado con mayor presencia en Venezuela, con figuras clave del Comando Central, como 'Antonio García'; o del Frente de Oriental, como William Cruz Lizcano, alias 'Cendales', o Gustavo Aníbal Giraldo, 'Pablito', quienes ya habrían regresado a Colombia, donde arrastran cuantiosas órdenes de captura.

Su radio de actuación son principalmente los departamentos de Arauca, Vichada, Casanare y Boyacá, donde mantienen una enconada disputa con las disidencias de las FARC comandadas por 'Iván Mordisco' por el control del territorio.

Más desprotegida es la situación de una ya mermada Segunda Marquetalia, la disidencia con menor capacidad de todas las que han ido surgiendo tras el descontento de algunos guerrilleros con cómo se han ido desarrollando los acuerdos de paz de 2016. La situación de 'Márquez' es aún más incierta, pues su estado de salud y paradero están rodeados de misterio tras un ataque del Ejército en 2022.

En octubre de 2024, el alto comisionado para la paz del Gobierno de Colombia, Otty Patiño, aseguró que 'Márquez' estaba vivo a pesar del ataque en territorio venezolano, donde también se encontraría Géner García Molina, alias 'John 40'.

Ahora se enfrentan al dilema de permanecer en un territorio que ya no les alberga con la misma protección que antes tras la llegada estadounidense, o bien regresar a Colombia y exponerse a las operaciones del Ejército, intensificadas en los últimos tiempos tras el fracaso de las negociaciones de paz con el Gobierno.

Los mismos servicios de Inteligencia no descartan que algunos de estos líderes guerrilleros intenten maniobrar políticamente para plantear la posibilidad de una nueva negociación de paz con las autoridades colombianas, aunque los plazos son cada vez más cortos, ya que apenas restan siete meses de mandato al Gobierno.

Lograr una negociación con los grupos armados ha sido una de las principales aspiraciones del plan de 'paz total' del Gobierno de Gustavo Petro cuando llegó a Casa Nariño en 2022. En el mejor de los casos se ha cerrado un acuerdo de mínimos con algunos, en otros, como con el ELN, el diálogo acabó abruptamente en septiembre de 2025 tras un atentado que dejó dos militares muertos y 29 heridos más.

La izquierda marcha de momento en cabeza en las encuestas, gracias en parte a las reformas sociales del presidente Petro, y no se descarta que un nuevo gobierno progresista intente retomar estas políticas para desmovilizar a los grupos armados.

Como tampoco se descarta el evidente interés de la Administración Trump por intervenir en estas elecciones, como ya ha dejado claro, no solo inmiscuyéndose en las presidenciales hondureñas y en las legislativas argentinas de este año, sino también advirtiendo a Petro de que se cuide de una intervención como la venezolana.