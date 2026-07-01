Venezuela.- Japón refuerza su despliegue de equipos técnicos en Venezuela para hacer frente al doble terremoto

Caracas tras el doble terremoto que golpeó el país el pasado 24 de junio. - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha anunciado este miércoles un refuerzo de los equipos técnicos desplegados en Venezuela para hacer frente a las tareas de rescate y apoyo ante el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio con el despliegue del equipo médico de socorro para desastres en su país.

Según ha informado en un comunicado el Ejecutivo de Sanae Takaichi, este equipo médico reforzará los trabajos que ya lleva realizando en la zona afectada desde el pasado día 26 un equipo de siete efectivos japoneses.

Parte de los miembros del equipo de evaluación que ya se encuentran sobre el terreno iniciarán sus actividades como integrantes del equipo médico de socorro para desastres de Japón, mientras que otros miembros partirán desde el país de manera escalonada, que se espera que despliegue a 42 integrantes, incluyendo personal del Ministerio de Exteriores y de la Agencia de Cooperación Internacional (JICA), aparte de médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios.

De esta forma, Tokio reforzará la respuesta internacional ante el desastre, que incluye ya el envío de 3.660 rescatistas de 51 países distintos que están trabajando para hacer frente a los efectos de los potentes terremotos desde la semana pasada.

"El Gobierno de Japón continuará apoyando al pueblo de Venezuela y está dispuesto a considerar la prestación de asistencia adicional que resulte necesaria, teniendo presentes las necesidades de seguridad humana", ha recalcado en su nota.

El último balance de las autoridades de Venezuela sitúan en más de 1.900 personas los muertos y 10.500 los heridos a causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que registró el pasado miércoles el centro de la costa venezolana y sus posteriores réplicas.

El Ejecutivo de Delcy Rodríguez ha dispuesto 14 campamentos provisionales en La Guaira y otros 55 entre Caracas, Miranda y otros estados, mientras que más de 15.000 personas se han registrado como voluntarios para labores de rescate, logístico, distribución de alimentos, atención médica y evaluación de daños.