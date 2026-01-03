Junts lamenta la "violación flagrante" de EE.UU. del derecho internacional en Venezuela

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (2d), a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno el Congreso debate hoy una proposición de ley del PP con la que plantea - Carlos Luján - Europa Press

BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Junts ha lamentado la "violación flagrante del derecho internacional" por parte de EE.UU. con su ataque a Venezuela que, según el partido, abre una gran incertidumbre sobre el futuro del país y pone en entredicho el papel de Naciones Unidas para resolver conflictos.

"El régimen autoritario y corrupto de Nicolás Maduro gobierna sin tener la legitimidad de las urnas, pero el ataque estadounidense no tiene amparo jurídico", ha dicho este sábado la formación en un comunicado, en que apoya al pueblo venezolano que lucha democráticamente por un país libre y soberano, en sus palabras.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que el Ejército de EE.UU. ha capturado a Maduro y a su esposa durante una operación militar de madrugada acompañada de una serie de bombardeos contra la capital del país, Caracas, y los estados de Aragua y La Guaira.