Kallas señala que la UE se ciñe al Derecho Internacional ante las amenazas de Trump de atacar Venezuela

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, en una rueda de prensa en la Comisión Europea. - EUROPEAN COMMISSION

BRUSELAS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha señalado este martes que el bloque europeo se ciñe al Derecho Internacional ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en Venezuela contra el presidente, Nicolás Maduro, de quien ha dicho que tiene los días contados.

"Nosotros nos atenemos al Derecho Internacional. El Derecho Internacional solo establece dos motivos para usar la fuerza contra otro país", ha argumentado en rueda de prensa desde Bruselas la jefa de la diplomacia europea al ser preguntada por la falta de respuesta de la UE al despliegue militar de Washington en el Caribe y las amenazas contra Caracas.

Así, ha insistido en que uno de las razones para usar la fuerza es "la autodefensa" y el otro que una acción militar esté amparada en "una resolución del Consejo de Seguridad".

Hasta el momento, la UE ha evitado pronunciarse sobre las amenazas de Trump a Venezuela y sobre los bombardeos de supuestas narcolanchas se ha limitado a señalar que comparte el objetivo de desmantelar las redes criminales aunque pide que la lucha contra el narcotráfico se aborde desde las normas internacionales.

Fuentes europeas realizaron este lunes un llamamiento al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela en plena escalada de las tensiones con el despliegue militar estadounidense en el Caribe. "Llamamos al diálogo y que se desescale cualquier tipo de conflicto que se pueda originar", indicaron sobre las crecientes tensiones en el Caribe.