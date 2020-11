Venezuela.- Leopoldo López llama a todos los sectores de la política española a "asumir lo venezolano como algo unitario"

Asegura que Guaidó tendrá que seguir al frente de la Asamblea Nacional hasta que haya elecciones "libres y justas"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor venezolano Leopoldo López ha invitado este viernes a todos los sectores de la política española a "asumir lo venezolano como algo unitario" y ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está comprometido con la "búsqueda de la libertad del pueblo venezolano".

En un evento telemático organizado por Nueva Economía Forum, López ha trazado un paralelismo entre la unidad de republicanos y demócratas en Estados Unidos frente a la "dictadura de Nicolás Maduro" y ha expresado que España "puede hacer de la causa venezolana una causa unitaria".

Tras recordar sus encuentros con Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal, el disidente venezolano ha insistido en que el mandatario español "cree en elecciones libres, justas y verificables, en una coalición lo más amplia posible que pueda unificar criterios en España y Europa para tratar de forma amplia e incluyente la política hacia Venezuela".

"Hay (en España) una ocasión de unirse en torno a la causa venezolana", ha dicho antes de instar también a Europa a unificar posturas para presionar y lograr en última instancia la salida de Maduro del poder mediante elecciones presidenciales y parlamentarias "libres y justas".

En este sentido, ha recordado la importancia de luchar por la libertad y ha matizado que "sin ella no se logrará una Venezuela que pueda satisfacer el hambre y curar las heridas" de la población. "Esto no es un tema ideológico, de derecha o izquierda; es un tema de libertad frente a la tiranía", ha sostenido.

Sobre la posibilidad de mantener un encuentro con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho estar dispuesto a reunirse con él y "con quien sea necesario siempre que contribuya a lograr que Venezuela sea un país libre y democrático".

"Necesitamos todos el apoyo posible, el comprimo real y genuino de querer contribuir con una Venezuela libre y democrática. Busquemos lo que nos une, eso es lo que nos va a permitir construir el camino hacia la libertad", ha insistido.

GUAIDÓ Y LA CONSULTA

En relación con la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, López ha detallado que está planteada "como un ejercicio político de movilización, organización y respaldo a dos cuestiones fundamentales".

Estas son el rechazo al "fraude electoral previsto para el 6 de diciembre", fecha en que se celebrarán las elecciones parlamentarias, y "abordar la propuesta unitariamente a la convocatoria de unas presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables".

"Somos conscientes, y Guaidó también, de que esta consulta es la búsqueda del respaldo de la gente dentro y fuera de Venezuela", ha afirmado López, que ha lamentado no obstante que la celebración de la consulta "implica un desafío logístico importante porque el país está totalmente paralizado".

En este sentido, ha advertido de la falta de medios de comunicación, gasolina, telefonía móvil e infraestructuras que faciliten la celebración de la consulta. "Tenemos que seguir adelante y este proceso tiene que incorporar a todos los venezolanos", ha destacado.

Sobre la situación de Guaidó cuando finalice su mandato al frente de la AN tras las elecciones del 6 de diciembre ha resuelto que "hasta que no se dé una elección libre para sustituir a la asamblea elegida en 2015, (Guaidó) tendrá que seguir adelante" como presidente de la misma.

Él "es el líder de este proceso dentro y fuera de Venezuela. Su papel es transitar hacia una elecciones verdaderamente libres", ha manifestado antes de hacer hincapié en que el objetivo de la oposición es lograr la democracia y la reunificación de las familias venezolanas "separadas por la dictadura".

LA PANDEMIA EN VENEZUELA

La crisis del coronavirus, tal y como ha explicado, ha servido al Gobierno de Maduro para incrementar el "control y la represión" del pueblo venezolano.

No obstante, ha recordado que en el país caribeño, al contrario que en España u otros países de Europa, la pandemia no es el principal problema. "La COVID-19 es quizá la tercera preocupación de la población, que no tiene como alimentarse ni protegerse. Dos tercios de la población no tiene cómo comer tres veces al día y el 30% cocina con leña, es una situación dramática", ha expuesto.

Asimismo, ha incidido en que el coronavirus "viene a ser una nueva tragedia en el escenario doloroso y trágico que vive el pueblo venezolano y ha alertado de que la "dictadura ha utilizado el coronavirus para seguir cercando a la población, al igual que han hecho otros países con deriva autoritaria".

El expresidente del Gobierno español Felipe González, que también ha asistido al evento, ha especificado sobre esta cuestión que "la propia dictadura es una pandemia, un virus peor que el coronavirus, con un poder absolutamente contagioso y contaminante para toda América Latina".

González ha querido recordar a su vez que "Venezuela no es un problema aislado aunque sea un país que sufre, sino un problema que afecta a toda la región (...) y a todos los demócratas". Así, ha subrayado que "una estrategia clara por parte de la oposición podría dar unidad de propósito a la comunidad internacional" para apoyar y defender la causa venezolana.

LAS ELECCIONES DE EEUU

López, que ha utilizado el paradigma estadounidense para ejemplificar la "unidad" política frente al Gobierno de Maduro, ha defendido que la "decisión de quién presidente Estados Unidos es del pueblo estadounidense", si bien ha aclarado que ante un cambio de Gobierno "no se producirá un cambio en el foco estratégico principal de la política estadounidense sobre Venezuela".

"Nosotros estamos muy agradecidos con la Administración del presidente Trump por poner sobre la mesa y darle relevancia a la causa venezolana para salir de la dictadura. Sin embargo hay que recordar que no es una postura solo de los republicanos, es algo que ha sido bipartidista", ha matizado.

Sobre una Administración Biden ha especificado que "no ve posible un acercamiento con Nicolás Maduro" por su parte y ha insistido en que el apoyo "a la dictadura viene de países que no son democráticos".

González, que ha lamentado que se "esté acabando el plazo del triunfo de la oposición en la AN", ha expresado su preocupación por la "inmensa dificultad de Trump a la hora de aceptar los resultados de las elecciones" y, por ende, su derrota ante Biden, tal y como indican todas las proyecciones. "Eso lo acerca mucho más a Maduro que aun presidente de un país democrático", ha sentenciado.