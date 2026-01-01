Liberadas cerca de 90 personas detenidas en las protestas de 2024 en Venezuela

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación antigubernamental en la capital de Venezuela, Caracas - Jeampier Arguinzones/dpa - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han confirmado este jueves la liberación de cerca de 90 personas que fueron detenidas durante las protestas sobre el proceso electoral de las presidenciales de julio de 2024, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, a pesar de las denuncias de fraude de la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

"En el marco del trabajo conjunto con los órganos del sistema de justicia, se han producido en las últimas horas 88 nuevas excarcelaciones, a personas privadas de libertad, por delitos cometidos en el marco de acciones violentas, de sectores extremistas (tras las elecciones), orientados a generar desestabilización y a desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano", reza un comunicado del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

La cartera ministerial, a través de su perfil en la red social Instagram, ha explicado que "estas acciones se enmarcan en el proceso de revisión integral de causas, instruido" por el presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro, por el cual "el Estado venezolano evalúa de manera individual cada situación y adopta, conforme a la ley, medidas cautelares, como parte de una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de paz".

En este sentido, ha subrayado que, "pese al contexto de permanente asedio contra la nación, el Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus Derechos Humanos y la atención integral, reafirmando el compromiso del Gobierno bolivariano de actuar en defensa de la estabilidad, la justicia social y la soberanía nacional".

Previamente varias ONG, entre ellas el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, habían indicado que "87 presos políticos del contexto postelectoral" habían sido excarcelados desde la cárcel de Tcorón, en el estado de Aragua, donde "se estima que otros 89 presos políticos continúan detenidos".

"Seguimos atentos a nuevas confirmaciones. Cada liberación es una victoria, pero la represión continúa. La mayoría de los presos políticos siguen tras las rejas, y la lucha por la libertad plena no se detiene hasta que todas y todos estén libres", ha indicado el mencionado comité a través de un mensaje en su perfil de X.

La semana pasada, coincidiendo con el día de Navidad, las autoridades venezolanas liberaron a otras 70 personas que habían sido detenidas en las mismas condiciones. Actualmente, según Foro Penal, alrededor de 900 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela.