Imagen de archivo de protestas en Londres por la liberación de presos políticos en Venezuela - Europa Press/Contacto/Andrea Domeniconi

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oposición venezolana ha confirmado este sábado la liberación del activista opositor Virgilio Laverde, coordinador juvenil de la plataforma opositora Vente Venezuela en el estado de Bolívar.

"Desde el comité de Vente Venezuela confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde", ha anunciado la comisión para los Derechos Humanos de la plataforma en su cuenta de la red social X, en la última de una serie de liberaciones de presos tras el apresamiento el pasado fin de semana del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de EEUU.

"Nunca debió estar tras las rejas. Exigimos libertad plena para él y para todos los presos políticos que aún permanecen en calabozos", ha añadido el movimiento opositor.

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, confirmó ayer la puesta en libertad de nueve encarcelados, entre ellos cinco españoles, durante las horas previas.

Foro Penal estima que ahora mismo hay unos 810 presos en esta condición en las cárceles del país, entre ellos 87 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).