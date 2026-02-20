En libertad el exdiputado opositor Guanipa horas después de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela

Archivo - El exdiputado Juan Pablo Guanipa y la líder de la opisición venezolana Maria Corina Machado - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia, ha confirmado que se encuentra en libertad, apenas horas después de que el Parlamento del país haya aprobado este jueves la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Tras 10 meses en clandestinidad y casi nueve meses de injusto encarcelamiento, confirmo que estoy en libertad plena", ha señalado en redes sociales, donde ha defendido que "todos los presos políticos, civiles y militares, deben ser liberados inmediatamente y todos los exiliados deben poder volver, para que puedan vivir en paz".

Guanipa, que salió de la cárcel hace casi dos semanas pero fue detenido poco después y enviado a prisión domiciliaria, ha aprovechado para cargar contra el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, de que ha dicho "no es ninguna amnistía, (sino) un documento chucuto (coloquialismo venezolano que significa incompleto o deficiente) que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas".

"Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero con la verdad por delante. Una reconciliación basada en la mentira es como un gigante con pies de barro, se cae a las primeras de cambio", ha advertido, antes de insistir en que "la liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia" dado que "ninguno de ellos debió estar preso".

En esta línea, ha querido recordar que "la dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano", si bien ha celebrado que las autoridades "fallaron en su misión de volvernos un pueblo sumiso".

Así ha emplazado a los venezolanos a "organizarnos y trabajar sin descanso para lograr que Venezuela sea libre, de la mano de María Corina Machado y (el excandidato presidencial) Edmundo González Urrutia". "Estoy totalmente seguro de que pronto alcanzaremos la victoria definitiva contra la última dictadura de nuestra historia", ha considerado.

La líder opositora aún no se ha manifestado sobre la ley de amnistía recientemente aprobada, pero ha difundido en su cuenta de X el mensaje de Guanipa y el de su colaborador Pedro Urruchurtu, coordinador de relaciones internacionales de Vente Venezuela, que ha criticado que el proyecto legislativo "es una excusa (de las autoridades) para ganar tiempo, distraer y manipular, como los criminales que son".

"Así como con una orden metieron a miles de inocentes presos, con una orden pueden soltarlos. No liberan a los presos políticos porque no les da la gana, no porque necesiten una ley", ha agregado, después de criticar que "revictimiza a los perseguidos y peor aún, obliga a las víctimas a pedir perdón a sus verdugos".