Líderes europeos expresan todo su "apoyo" y "solidaridad" a Venezuela tras el doble seísmo

Miembros de los equipos de emergencias trabajan para ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela. - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios líderes europeos han expresado este jueves todo su "apoyo" y "solidaridad" a las autoridades y el pueblo de Venezuela tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 que se han registrado durante la madrugada en el país y que ha dejado una treintena de muertos, según el balance preliminar del Gobierno venezolano.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado que sus "pensamientos" se encuentran con los afectados. "Quiero expresar toda mi solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y aquellos que están movilizados sobre el terreno", ha manifestado en un comunicado.

A él se ha sumado la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que sigue "con profunda preocupación las consecuencias del violento terremoto que ha golpeado a Venezuela". "Quiero transmitir en nombre del Gobierno mi más sentida solidaridad y cercanía a las autoridades venezolanas y a la población", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.

"Estamos en continuo contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para activar con prontitud cada canal de ayuda humanitaria y de asistencia a nuestros conciudadanos", ha explicado, siguiendo la línea de países como España, que ha trasladado previamente todo su apoyo y ha ofrecido ayuda inmediata a Caracas.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo y el de España al pueblo venezolano "tras los devastadores terremotos" que han azotado al país en las últimas horas. "Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", ha dicho.

El Gobierno británico ha manifestado su pesar por los sucedido y ha dicho estar "trabajando con los socios para abordar las necesidades existentes y ayudar en la respuesta global" a los seísmos. "Los ciudadanos británicos debe seguir las advertencias de las autoridades locales y revisar las alertas de viaje para obtener la última información disponible", ha afirmado la ministra de Exteriores, Yvette Cooper.

Así, su homólogo alemán, Johann Wadephul, ha dicho sentirse "profundamente entristecido por la devastadora destrucción proovcada por los terremotos". "Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, con los heridos y con los que trabajan de forma incansable para rescatar a los supervivientes". "Alemania está preparada para apoyar al pueblo de Venezuela", ha añadido.

Desde Ucrania, el ministro de Exteriores, Andri Sibiga, ha trasladado a su vez su solidaridad con el pueblo venezolano y ha lamentado "pérdidas humanas". "Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas. Deseamos una pronta recuperación a los heridos y mucha fuerza a los equipos de rescate que trabajan incansablemente sobre el terreno", ha señalado.

Por su parte, el primer ministro checo, Andrej Babis, ha hablado de un "desastre masivo" que ha "golpeado Venezuela", donde "el terremoto se ha cobrado miles de vidas". "Mis pensamientos están con las familias de las víctimas y con todos los venezolanos afectados por esta tragedia. República Checa está lista para proporcionar asistencia humanitaria inmediata y apoyo para las operaciones de rescate", ha apuntado, antes de transmitir sus condolencias.

Mientras, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, también ha expresado sus condolencias por el "devastador seísmo". "Deseo una gran resiliencia a todos los afectados y una pronta recuperación a aquellos que lo necesitan", ha sostenido.