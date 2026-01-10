Llega a Venezuela un cargamento médico de Brasil para suplir los daños causados por el ataque de EEUU

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han recibido a primera hora de este sábado un cargamento de 40 toneladas de productos médicos procedentes de Brasil específicamente destinados a paliar los daños causados por el ataque estadounidense de la semana pasada durante la operación para capturar al presidente Nicolás Maduro y que causó graves daños en un envío de materiales de hemodiálisis.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha confirmado esta madrugada la llegada del cargamento a Venezuela. "El presidente de Brasil me dijo: 'No se preocupen, que yo voy a mandar medicamentos, y ya han llegado a Venezuela", ha indicado en declaraciones recogidas por la cadena pública venezolana VTV.

El bombardeo de EEUU acabó alcanzando a un envío de material de hemodiálisis que aguardaba su distribución en el puerto de La Guaira, en Caracas, uno de los objetivos militares norteamericanos.

La donación humanitaria forma parte de un total de 300 toneladas que Brasil enviará a Venezuela, en colaboración con organismos internacionales y autoridades diplomáticas.