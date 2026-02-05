Lula afirma que la vuelta de Maduro a Venezuela "no es prioritaria" y sí "fortalecer la democracia"

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. - Tânia Rêgo/Agencia Brazil/dpa

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que la vuelta de Nicolás Maduro a Venezuela tras su detención hace un mes, en el marco de una operación de Estados Unidos sobre Caracas, "no es la preocupación principal" y sí "fortalecer la democracia" en ese país, asunto, ha matizado, que le corresponde a los venezolanos. "Hay que dejar que ellos resuelvan sus problemas", ha dicho.

"¿Hay condiciones de hacer que la democracia sea respetada en Venezuela y el pueblo pueda participar activamente? Porque lo que está en juego es si van a mejorar la vida del pueblo o no", ha valorado en una entrevista para el portal UOL.

Lula ha insistido en América Latina como "zona de paz" y en su idea de defender todos aquellos procesos políticos que sirvan para el desarrollo económico y democrático de toda la región. "Eso vale para Venezuela", ha dicho.

De la misma manera, ha reiterado la necesidad de que Washington y Caracas se entienda y ha recordado que en el pasado ya le instó al finado presidente venezolano Hugo Chávez a limar asperezas con su entonces homólogo, George W. Bush.

CONSEJO DE PAZ PARA GAZA

El presidente Lula ha confirmado también que estará en Washington durante la primera semana de marzo y que espera hablará con su homólogo estadounidense, Donald Trump, "cara a cara" de cualquier asunto, en un momento en el que aún continúan ciertos aranceles sobre las exportaciones brasileñas.

Uno de estos asuntos es la situación en la Franja de Gaza, sobre la que continúan cayendo los ataques de las fuerzas israelíes a pesar del alto el fuego anunciado en octubre.

Con respecto al Consejo de Paz propuesto por el presidente Trump para la gestión del enclave palestino, Lula ha señalado que Brasil está dispuesto a participar "si sirve para "reconstruir Gaza", sin embargo, considera que la iniciativa se asemeja más a un proyecto para levantar resorts.

"Yo quiero saber quién va a reconstruir las casas, los hospitales, las panaderías, los bares, que fueron destruidos, porque la vida de 75.000 mujeres y niños no regresarán jamás (...) Brasil tiene todo el interés en participar, pero los palestinos tienen que estar presentes", ha subrayado.